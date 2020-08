Kanadyjska literatura motywem przewodnim Festiwalu Literacki Sopot Podczas 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula wraz z Ambasador Kanady w Polsce – Leslie Scanlon, ogłosiły współpracę przy organizacji 9. edycji festiwalu Literacki Sopot, który odbywa się w dniach 20-23 sierpnia 2020. Każdego roku organizatorzy wybierają jeden kraj, którego literatura jest wiodącym motywem festiwalu. Po edycjach polskiej, skandynawskiej, czeskiej, rosyjskiej, izraelskiej, hiszpańskiej, francuskiej, brytyjskiej przyszedł czas na kanadyjską. „Hasłami wiodącymi edycji kanadyjskiej będą dystopia i manipulacja, rozumiane jako immanentny element współczesnych mediów” – wyjaśnia wybór Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, pomysłodawczyni festiwalu Literacki Sopot. Kanadyjska branża wydawnicza promuje kanadyjską tożsamość, różnorodność i związane z nimi wartości. Na jej siłę wpływają czynniki takie jak wsparcie zróżnicowanych potrzeb i priorytetów wydawców w zakresie prowadzonego przez nich eksportu oraz marketingu międzynarodowego, a także jej zdolność adaptacji do zmian ekonomicznych i strukturalnych. Dzięki kanadyjskim programom wsparcia finansowego – Canada Book Fund – publikacje stanowią 9,4% całości eksportu z dziedziny kultury. Branża wydawnicza stara się dotrzeć do różnorodnych rynków, a w jej ofercie znajdują się m.in. książki dla dzieci i młodzieży, książki branżowe, literatura piękna, reportaże oraz podręczniki, zarówno w języku angielskim, jak i francuskim. 300 wydawnictw publikuje rocznie ponad 8000 książek w różnych formatach(druk, audiobooki itd.) Wielu z 25 000 kanadyjskich autorów zdobyło nagrody w niemal każdym międzynarodowym konkursie literackim. Najlepszym przykładem jest Yann Martel – autor „Życia Phi” – laureat nagrody Man Booker Prize, nagrody Asian/Pacific American Award for Literature, czy nagrody Hugh McLennan Prize, w kategorii literatura piękna. Literacki Sopot ma na celu nie tylko promocję literatury i czytelnictwa, ale przede wszystkim jest doskonałą okazją do spotkań z gośćmi, którzy dzielą się swoją niezwykłą wrażliwością i zmysłem obserwacji. Organizatorzy Festiwalu, dostarczając materiału do przemyśleń, stwarzają okazje, aby w miejscach nie zawsze konwencjonalnych zastanowić się nad sprawami ważnymi, o których w otaczającej nas rzeczywistości coraz częściej się zapomina. Sopot jest miastem sprzyjającym bezpośrednim kontaktom, miastem, w którym wybitny pisarz czy filozof jest niejako na wyciągnięcie ręki. Odbiorcy mogą poznać nie tylko autorów, których książki ukazują się w polskim tłumaczeniu. Mogą też poznać ich różne sposoby myślenia o świecie, charakter krajów, z których pochodzą oraz towarzyszące im odmienności kulturowe. Festiwal ma charakter non-profit, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Literacki Sopot był zwycięzcą plebiscytu na Kulturalny Sztorm Roku 2012 organizowanego przez „Gazetę Wyborczą Trójmiasto”, a w 2016 roku wygrał głosami słuchaczy plebiscyt „Radiowego Domu Kultury” Programu Trzeciego Polskiego Radia w kategorii „Wydarzenie”. Siódma edycja festiwalu została uznana “Wydarzeniem Roku 2018” w plebiscycie Pomorskich Sztormów. W 2019 roku Literacki Sopot otrzymał znak jakości EFFE Label przyznawany przez sieć europejskich festiwali EFFE. To symbol przynależności do grupy wyjątkowych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy. Wyjątkowi goście oraz bogaty program wydarzenia: liczne spotkania, debaty, pokazy filmowe, warsztaty, czytania performatywne, stworzą niepowtarzalną atmosferę oraz przeniosą wszystkich uczestników do niezwykłego świata literatury w nadmorskim Sopocie. Literacki Sopot to festiwal, który odbywa nieprzerwanie od 2012 roku, zawsze w drugiej połowie sierpnia. Co roku organizatorzy wybierają kraj, którego literatura staje się motywem przewodnim całego wydarzenia. Gościem honorowym 9. edycji jest Kanada, a hasłami wiodącymi są dystopia oraz manipulacja -uważana za nieodłączny element współczesnych mediów. “Sytuacja pandemiczna zmusiła nas do modyfikacji programu tylko pod względem technologicznym i realizacji wersji hybrydowej -spotkań z gośćmi w wersji online poprzez łączenia z Kanadą oraz offline -podczas spotkań w Sopocie” – wyjaśnia Joanna Cichocka-Gula, dyrektor festiwalu Literacki Sopot. “Nie chcieliśmy rezygnować z żadnego z zaplanowanych od roku wydarzeń, stąd mimo zmniejszonej liczby uczestników, których możemy wpuścić do poszczególnych festiwalowych miejsc, wszystkie odbędą się zgodnie z naszymi założeniami, w obecnym reżimie sanitarnym”.W tym roku podczas festiwalu odbędzie się aż 5 debat. Pierwsze Narody Kanady, w tej rozmowie Joanna Onoszko-Gierak, Monika Płatek, Tanya Talaga oraz Steven Cooper przedstawią skalę problemu nadużyć, jakich dopuszczało się kanadyjskie państwo wobec rdzennych mieszkańców. W kolejnej debacie Był sobie człowiek, Dorota Masłowska, Ilona Wiśniewska, Colin Waters oraz Tomasz Ulanowski poruszą temat niewyobrażalnej skali dewastacji, jakiej przez dziesięciolecia ulegała planeta Ziemia. Klasyka: Reaktywacja. Czy arcydzieła literatury potrzebują świeżych tłumaczeń? o tym porozmawiają Wojciech Charchalis, Jakub Ekier oraz Anna Wasilewska oraz Dagny Kurdwanowska. Marschall McLuhan w świecie Algorytmów, czyli o mediach współczesnych i fake newsach głos zabiorą Andrew McLuhan, Derrick de Kerckhove, Anna Nacher i Mirosław Filiciak. W dyskusji pt. Co można wyczytać z gry wideo?Cyfrowe media a literatura udział wezmą Marcin Blacha, Sean Michaels, Karolina Sulej, Miriam Verburg i Bartek Chaciński. Podczas 9. edycji Literackiego Sopotu nie zabraknie wybitnych, kanadyjskich pisarzy. Jednym z nich będzie Patrick de Witt, kanadyjski autor znany m.in. z nagrodzonej Nagrodą Kanadyjskiego Stowarzyszenia Literackiego i nominowanej do Bookera książki “Bracia Sisters” (tłum. Paweł Schreiber, wyd. Czarne). Wystąpi również David Szalay, autor powieści “Turbulencje” (tłum. Dobromiła Jankowska, wyd. Pauza), która w lipcu będzie miała polską premierę. W Sopocie pojawi się online także wybitny Michael Crummey. Jego powieść “Bez winy” (tłum. Michał Alenowicz, wyd. Wiatr od Morza), której polskie tłumaczenie ukaże się premierowo na festiwalu, znalazła się w finale Nagrody Scotiabank Giller. Ostatniego dnia festiwalu również Nicolas Dickner -autor poruszającej książki “Nikolski” (tłum. Magdalena Kamińska-Maurugeon, wyd. Pauza), nagrodzonej Prix Anne-Hébert, Prix littéraire des collégiens oraz Prix des libraires du Québec, opowie uczestnikom o swojej twórczości. Na scenie pojawią się także piszące kobiety, których pozycja w świecie literatury kanadyjskiej jest niepodważalna. Madelaine Thien, autorka o chińsko-malezyjskich korzeniach, która uznawana jest w Kanadzie za najlepiej zapowiadającą się pisarkę młodego pokolenia. Za powieść “Nie mówcie, że nie mamy niczego” (tłum. Łukasz Małecki, Wydawnictwo Literackie) otrzymała Giller Prize i znalazła się na krótkiej liście nagrody Man Booker Prize. W Sopocie uczestnicy festiwalu będą mieli również okazję spotkania oraz wysłuchania Esi Edugyan, autorki nagrodzonej dwukrotnie Giller Prize. W czasie festiwalu będzie miała polską premierę jedna z jej nagrodzonych książek -“Washington Black” (tłum. Bohdan Maliborski, wyd. Świat Książki). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

