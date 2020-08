Każdemu marzy się malwa!

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika z nieba

Malwy to ulubione kwiaty nie tylko miłośników ogrodowania. Na polskiej wsi zdobiły one kiedyś prawie każdą pobieloną białym wapnem chatę. Może właśnie ze względu na biel tła, gdzie rosły, tak łatwo można było je zauważyć. Również w Ameryce wysiewali je wokół swoich zagród pierwsi przybyli z Europy osadnicy. Nic więc dziwnego, że malwy na Nowym Kontynencie kojarzą się tutaj każdemu mocno z epoką kolonialną.

Używana obecnie w polskim języku nazwa tych kwiatów: malwa, jest stosunkowo młoda. Weszła ona do powszechnego użytku zaledwie przed stu laty. Na polskich wsiach kiedyś na malwę mówiło się prawoślaz. Botanicy natomiast nadali jej łacińską nazwę Alaceam rosea.

Wysokie, bo sięgające nawet dwóch metrów pędy kwiatowe malw są pokryte szorstkim meszkiem. Podobnie owłosione są ich wszystkie liście. Począwszy od połowy czerwca aż do końca września, w kątach ogonków liściowych na łodydze wyrastają na krótkich szypułkach duże, rozetowe kwiaty. Mogą być one, w zależności od odmiany, pojedyncze, półpełne albo pełne. Brzegi płatków kwiatowych bywają przy tym proste albo lekko postrzępione. Gama kolorów u kwiatów malw jest niezwykle szeroka. Bywają one białe, żółte, różowe, czerwone, łososiowe, foletowe, purpurowe, a niekiedy nawet prawie czarne. Na dodatek nierzadko zdarza się, że na jednym pędzie pojawiają się kwiaty w różnych kolorach. I właśnie ta wielokolorowa paleta kwitnących malw jest niezwykle atrakcyjna dla oglądającego je oka. Rośliny te poleca się zatem sadzić w grupach, najlepiej wzdłuż jasnych ścian domu. Równie ciekawie wyglądają one w grupach na środku trawnika.

Klasyczne malwy to wcale nie bylina, ale równocześnie nie są to też typowe rośliny jednoroczne. Należą one do stosunkowo nielicznej grupy roślin dwuletnich. Co to oznacza? W pierwszym sezonie wegetacyjnym wypuszczają one jedynie liście, aby dobrze się rozrosnąć. Dopiero w drugim roku wyrastają im łodygi kwiatowe i malwy zakwitają, owocują i wydają nasiona. Tylko w klimacie znacznie cieplejszym niż nasz – tam gdzie sezon wegetacyjny jest wyraźnie dłuższy, rośliny te są w stanie zakwitnąć już pod koniec pierwszego roku licząc od daty posiania. Warto jednak zauważyć, że w Kanadzie przed kilkunastu laty udało się wyhodować nowe odmiany malw, jak np. Petit Bouquet Mix, które również w naszej strefie klimatycznej zakwitają już w pierwszym roku. Jeśli chcemy, aby malwy powracały w naszym ogrodzie “samoczynnie” każdego roku, przekwitnięte kwiaty zostawić należy na pędach. Wówczas zawiążą się z nich owoce, które wydadzą nasiona. Wówczas malwy rozsieją się same na ziemię w naszym ogrodzie.

Wiosną w sklepach ogrodniczych można kupić co roku gotowe sadzonki malw w małych doniczkach. Sadzenie ich do gruntu w maju to chyba najlepsza forma uprawy malw przez początkującego ogrodnika. Najlepszą, bo odporną na wszelkie występujące często w wilgotnym klimacie wschodniej części Nowego Kontynentu choroby grzybowe odmianą malwy jest Powderpuff.

Malwy lubią słońce oraz żyzną, dobrze zdrenowaną i bogatą w składniki mineralne ziemię. Dlatego przy ich uprawie należy rozluźnić nieco często występującą w południowym Ontario gliniastą albo ilastą glebę. Najlepiej dodać do niej nieco piasku. Natomiast ziemię piaszczystą poprawiamy poprzez dodanie przekompostowego obornika.

Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę, że przy zakupie malwa mylona często bywa ze ślazem (ang. musk mallow). Wynika to z faktu, że ta druga roślina, będąca z kolei byliną, nosi botaniczną nazwę Malva maschata. Jej wygląd jest jednak zupełnie inny, a kwiaty są lekko pachnące. Wyrabia się z niej zresztą dobrze znane chyba każdemu drażetki ślazowe, które okazują się bardzo pomocne w kurowaniu wszelkich chorób dróg oddechowyh, jak np. zwykłego kaszlu.