Kopiec Kościuszki w Krakowie

Z cyklu: Romans z historią

To najsłynnieszy najbardziej patriotyczny monument w formie pamiątkowego kopca w Polsce. Jako pięcioklasista, uczestnik wycieczki szkolnej, trzy czwarte wieku temu miałem okazję wdrapywać się na niego. To nie tylko najsłynniejszy, ale i najbardziej elegencki z kilkudziesięciu jeszcze istniejących polskich kopców. By zrozumieć dlaczego doszło do jego usypania warto, przynajmniej w telegraficznym skrócie, przypomnieć sobie osobę nim uhonorowaną.

W służbie Ojczyźnie

Tadeusz Kościuszko urodził się w wiosce Mereczowszczyzna na na Podlasiu w roku 1746 w rodzinie zubożałego szlachcica właściciela jednej wioski. Po jego śmierci Tadeusz odziedziczył jej połowę, a druga połowa stała się własnością jego brata, który zaprzepaścił całe dziedzictwo, bo po opuszczeniu wioski przez Tadeusza opiekował się jego własnością. Piszę o tym dlatego, żeby unaocznić, że będąc w owych czasach „nikim” w oczach wielu, szczególnire bogatej szlachty i magnatów, tak wysoko zaszedł – stał się nie tylko polskim ale i amerykańskim bohaterem narodowym, bo jego wiedza o inżynierii wojskowej pomogła wygrzebać się narodowi amerykańskiemu z niewoli brytyjskiej. Ktokolwiek zapytany w Polsce, nawet mały dzieciak, kto jest największym patriotą i bohaterem Polski, najczęściej wymienia jego nazwisko.

Studiował w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Jako prymusa wysłano go do Paryża, gdzie studiował inżynierię obiektów wojskowych. W Paryżu entuzjazmowano się walką wyzwoleńczą Ameryki, kilku wojskowych francuskich zgłosiło swój udział w tej wojnie wyzwoleńczej, podobnie jak i on, oraz inny Polak Kazimierz Pułaski. Miał ogromne zasługi w budownictwie wojskowym, a najsłynniejszym jego obiektem było zaplanowanie twierdzy West Point, która stała się w czasach pokojowych, i pozostaje aż do obecnych czasów, najlepszą akademią wojskową w całych Stanach Zjednoczonych. Po wyzwoleniu tego kraju poprosił przed wyjazdem do Polski prezydenta kraju Jeffersona by jego pokaźny majątek spieniężył i przekazał społeczności murzyńskiej. Brał czynny udział w walce z caratem przed trzecim zaborem Polski, przysłużył się do zwycięstw pod Zieleńcami, Włodzimierzem i Dubienką.

Po niespodziewanym przejściu króla do obozu Targowicy i zakończeniu wojskowej walki obronnej, zorganizował zryw narodowy tuż przed tragedią ostatecznego rozbioru Polski. 24 marca 1794 roku na rynku w Krakowie złożył jako wódz tego rozpaczliwego kroku ratowania Ojczyzny uroczystą przysięgę słowami: „Przysięgam całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla jej obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę”.

Pierwszą bitwę z wojskami carycy Katarzyny II po Racławicami wygrano, ale potem nastąpiły klęska po klęsce. Pod Maciejowicami zraniony Kościuszko razem z niedobitkami dostał sią do niewoli. Nie długo był więziony, bo po śmierci carycy jej syn car Paweł I uwolnił Kościuszkę i tysiące polskich więźniów pod warunkiem, że Kościuszko nie może zamieszkać na terenie zaboru rosyjskiego. Zamieszkał na stałe w Szwajcarii i zamienił swą służbę wojskową trwającą prawie 30 lat na służbę społeczną w pomaganiu Polakom, szczególnie tym, którzy musieli opuścić kraj. 15 października 1817 umarł w szwajcarskim Solurze w wieku 71 lat. Mimo że nie było go w Polsce 23 lata, zniewolony naród nie zapomniał o nim.

Pół roku po śmierci sprowadzono jego zwłoki do Polski i z wielkimi honorami pochowano na Wawelu przy grobie króla Sobieskiego. Serce zostało przez 10 lat w Szwajcarii, przewiezione do Polski znalazło swe miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie. Ale nasłynniejszym i największym uhonorowanem tego bohatera narodowego było usypanie dziękczynnego kopca.

Budowa kopca

Już w lutym 1818 r. Senat Rzeczypospolitej Krakowskiej poprosił rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o przygotowanie projektu pomnika Kościuszki, ale inny pomysł – usypania kopca – uznano za bardziej spektakularną i trwałą pamiątkę. Senat zmienił zdanie i pół roku później zaakceptował ideę kopca, bo „Kto walczył za ojczystą ziemię, niech z ziemi ma pomnik. Z ziemi przeto, krwią poległych przesiąkłej, z kości ich, grób sypać należy”. Mimo że Polska po rozbiorach była biednym krajem rodacy nie żałowali grosza, biżuterii i innych wartościowych dóbr zamienionych na pieniądze, by wesprzeć to przedsięwzięcie. Największymi darczyńcami byli Potoccy: Artur i Alfred.

Budowę rozpoczęto w październiku 1920 roku i zakończono ją tego samego miesiąca trzy lata później. Sypanie kopca było wielkim świętem narodowym, podnoszącym na duchu. Warto zajrzeć do polskich gazet i innych publikacji z tego okresu, by wtopić się w tę atmosferę. W książce z XIX wieku „Opis sypania Kopca Kościuszki” autor podaje, że na uroczystość jego poświęcenia „Wszystkie domy zajezdne zostały zajęte. Połowa z przybyłych nie znalazłaby przytułku, gdyby nie staropolska gościnność obywateli Krakowa, przyjmująca w swe domy ukochanych, choć nieznanych ziomków”. Poza wynajętymi do pracy ludźmi w liczbie około stu, wielku ochotników, nawet studenci i dzieci, przywoziło ziemię i pomagało w jego usypywaniu i udeptywaniu poszczególnych warstw. Wielu znanych polskich patriotów i dużo więce tak zwanego „prostego luda, oraz wielu przyjezdnych zza granicy uczestniczyło w tym patriotycznym przedsięwzięciu. Kościuszkowcy „ubrani światecznie w białe sukmany, czerwone czapki, z pasami skórzanemi, spiętymi klamra z orłem i pogonią” uczestniczyli „w korowodzie ulicami miasta kierującym się na wzgórze świętej Bronisławy”. Uczestnikiem „korowodu” był między innymi Jakub Czernieński, adiutant Kościuszki, hrabia Józed Wodzicki, generał Franciszek Paszkowski i wielu innyc h prominentów. Na środku wzgórza odprawiono mszę, a po niej były przemówienia patriotyczne i szereg innych wydarzeń. Przedstawiciele władzy austriackiej mogli tylko patrzeć na to i nie ingerować, by zatrzymać to wszystko, bo w ich prawie nie było paragrafu zabraniającego usypywania ziemi w formie kopca na posiadłości prywatnej.

Wzorowano się na kopcach Kraka, Wandy i Wawelskim, który w tym czasie jeszcze istniał. Powstał, jak wspomniałem, na wzgórzu św. Bronisławy w zachodniej części miasta, w obecnej dzielnicy Zwierzyniec. Właścicielki tego terenu, siostry norbertanki, oddały za darmo narodowi wzgórze i teren wokół niego, a potem odsprzedalły 40 morgów (16 ha) ziemi po niskiej cenie, na zaplanowane, po usypaniu kopca, pamiątkowe osiedle chłopskie. Zaplanowano zbudować wokół niego osadę, początkowo cztery gospodarstwa dla kosynierów. Plany upadły, bo po roku 1846, roku powstania krakowskiego, miasto straciło nie tylko samorząd, dumną nazwę Rzeczypospolitej Krakowskiej, ale także odebrane mu inne przywileje wolnego miasta. Udało się w międzyczasie postawić budynki tylko jednego gospodarstwa dla rodziny Kaliksta Waligórskiego, syna kościuszkowskiego żołnierza.

Dalsze losy Kopca

Oficjalną wymówką przejęcia przez rząd wiedeński kopca i terenu wokół niego było to, by w ramach fortyfikacji miasta całe wzgórze i tereny wokół niego muszą być umocnione fortem. Były to lata pięćdziesiąte XIX wieku. Później naokoło tego fortu zbudowano drugi. Jednym z motywów fortyfikacji miasta zahaczającej o kopiec było, by zatrzeć pamięć o nazwisuo Kościuszki, który stał się symbolem wolności i niezawisłości, przyzwyczaić mieszkańców, że żyją nie w swoim kraju, ale w austriacko-węgierskim. Faktycznie Kopiec Kościuszki stawał się coraz bardziej popularnym, także wśród Polaków z innych zaborów, rodzajem polskiej mekki, nie religijnej – politycznej – podnoszącej ludzi nas duchu, dającej nadzieję, że Polska zmartwychwstanie. Kustoszom kopca udało się w roku 1860 zainstalować na szczycie kopca pamiątkowy granitowy obelisk z napisem „Kościuszce”, który w czasie pierwszej wojny światowej usunęto, a sam szczyt kopca służył dowództwu armii austrackiej jako punkt obserwacyjny. Niemcy w czasie II wojny światowej wiedząc, że kopiec ten jest dla Polaków symbolem wolności, zdecydowali się usunąć go z powierzchni ziemi. Nie zdążyli. Kopiec stał się dla nich, podobnie jak wcześniej dla dowództwa armii austriackiej, a później armii sowieckiej punktem obserwacyjnym w czasie wojennym.

Po wojnie forty wokół kopca zaczęto niszczyć z dwóch powodów: patriotycznego, by usunąć pamiątki po zaborcy, ale chyba ważniejszym powodem było pozyskiwanie materiałów budowlanych w zniszczonej Polsce. Gdy furia niszczenia obiektu wojennego zaczęła się wyciszać, władze Krakowa uznały, że trzeba zachować inne budowle po rozbiórce budowli na na ścianie zachodniej, że przydadzą się do różnych pokojowych celów. I tak w trzech obiektach fortu funkcjonuje Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, w innych budowlach znajdują się stałe wystawy: „Kościuszko – rozdział I”, „Polaków drogi do wolności” prezentacja w formie niezbyt udanych figur woskowych „Twierdza a Miasto Kraków 1846-1918”. Organizuje się ciągle w tym miejscu różne wystawy czasowe. Główne muzeum zwane kościuszkowskim znajduje się nie na kopcu, ale w pobliżu niego.

Jak przy wielu kopcach, szczególnie tych wnoszonych na wzniesieniach, ich utrzymanie wymaga wiele troski. Najpoważniejsze szkody powodowane są przez czynniki klimatyczne: wiatr, burze, duże opady, a także zwierzęta polne. Już w roku powstania krakowskiego była potrzeba prac umacniających i stabilizacyjnych kopca – ale do realizacji tego planu po likwidacji Wolnego Miasta Krakowa nie doszło. W wolnych pomieszczeniach fortów, po II wojnie światowej zakładano różne punkty usługowe: sklep z pamiątkami, restaurację, stację radiową, nawet hotel – to dawało fundusze potrzebne w różnych drobniejszych pracach restauracyjnych kopca, ale prawdziwa klęska przyszła w roku 1997, roku powodzi tysiąclecia. Ubytki na kopcu i na wzgórzu były ogromne.

Powołano Komitet Honorowy Ratowania Kopca Kościuszki, którego członkowie zebrali na ten cel prawie 15 mln złotych, co pozwoliło udostępnć kopiec zwiedzającym w roku 2002. Dla tych co nie byli na kopcu i chcą mieć jakieś jego realne wyobrażenie o nim, oraz dla tych co lubią statystyki, oto one:

Wysokość kopca 35,54 m. Jego wysokość nad poziomem morza 340,14 m, a nad poziomem Wisły 131,14 m. Średnica kopca 73,25 m, a z wałem oporowym 90,7 m. Średnica platformy widokowej 8,5 m. Objętość kopca około 167 tysięcy metrów sześciennych, a jego nachylenie wynosi 46 do 51 stopni.

Władysław Pomarański