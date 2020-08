Kościół katolicki nie wprowadził listy pieśni zakazanych, ale pewnych utworów grać nie można

Nie istnieje żadna oficjalna kościelna lista pieśni zakazanych, chociaż władze kościoła katolickiego rzeczywiście zastrzegają sobie prawo do decydowania o tym, jakie pieśni można wykonywać w czasie mszy świętych. Niektórzy biskupi wymieniają tytuły utworów, których nie powinno się grać i śpiewać w świątyniach.

Jeden z czytelników Konkret24 zwrócił uwagę na pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o liście utworów muzycznych, których Kościół katolicki zabrania wykonywać podczas ślubów. Ok 1,4 tys. osób udostępniło facebookowy wpis, którego autorka wymienia osiem utworów rzekomo znajdujących się na liście.

Chodzi o utwory o bardzo różnym charakterze i dacie powstania: “All You Need Is Love” zespołu The Beatles, “Perfect” Eda Sheerana, “Ave Maria” – Jana Sebastiana Bacha, “Hallelujah” Leonarda Cohena, “Love Is In The Air”, której autorem jest John Paul Young, “Serce Matki” Mieczysława Fogga, “You Raise Me Up” Josha Grobana, a także “Niech mówią, że to nie jest miłość” Piotra Rubika.