Moje 30 lat w Kanadzie

Z cyklu: Zapiski na gorąco

To była słoneczna, piękna niedziela i nagłe wkroczenie w zupełnie nieznany świat. 30 lat temu, 19 sierpnia 1990 roku, podałam paszport usmiechniętej urzędniczce na lotnisku Pearsona w Toronto i wyjaśniłam, że zielony to paszport służbowy – widocznie była nowa i nie wiedziała. Przyjechałam na rok i na tyle wbito mi wizę. Po roku miałam wracać do Polski, na moją Anglistykę na UW, do przyjaciół, znajomych, rodziców.

Na pożegnalnej imprezie nikt z przyjaciół nie wierzył, że wrócimy. Tylko my. “Zobaczysz, spodoba ci się, zostaniesz,” mówili. Były przedzierane banknoty do złożenia po powrocie, obietnice listów, telefonów. Nie pakowaliśmy rodzinnych fotografii i pamiątek, bo przecież wracaliśmy za rok. Miała to być fascynująca przygoda w kraju, który mój “meksykański” wuj zaplanował dla mnie jako miejsce, gdzie powinnam mieszkać, bo w jego przekonaniu (a podróżował po całym świecie i wiedział) to najlepszy kraj ze wszystkich. Jego plan, aby pomóc nam wyjechać z komunistycznej szarości i beznadziei w latach 1980. i osiedlić się w Kanadzie uniemożliwiła najpierw moja decyzja, że nie, nie mogę zostawić rodziców, a potem jego nagła śmierć w 1988 roku. Wtedy wszystko się pozmieniało, a ja zrezygnowałam po raz kolejny z wyjazdu na zawsze.

Komuna padła, zrobiłam doktorat i nagle przyszła propozycja wyjazdu na wymianę na rok do Toronto. Znak z nieba, od Niego? Nie mogłam powiedzieć “nie” – musiałam zobaczyć tę Kanadę, którą dla mnie planował.

Wylądowałam w Toronto w tamtą słoneczną niedzielę. Niebo było niesamowicie niebieskie i jakby nieskończenie wielkie, a powietrze przezroczyste. Wszystko wyglądało i pachniało inaczej.

Po kilku tygodniach dołączyła rodzina. Mój 12-letni syn poszedł do kanadyjskiej szkoły, gdzie wszystko było “no problem”, zacząl grać na altówce, bo okazało się, żę słoń mu jednak na ucho nie nastąpił. W naszym maleńkim mieszkanku z dużym ogrodem i winogronami zwieszającymi się nad piknikowym stołem, pojawiać się zaczęły dzieci o wszelkich kolorach skóry, zupełnie jak studenci, których uczyłam jak pisać porządne eseje i jak cieszyć się różnorodnością języków, które mają w zasięgu ręki. Dla mnie – kochającej różnorodność – to był RAJ.

Po roku “wymieniona ze mną” Kanadyjka zasugerowała przedłużenie naszej wymiany o kolejny rok. Pamiętam ten moment na ulicy McNicoll kiedy poczułam, że nie chcę wracać.

Ostatecznie ona, bez polskich korzeni, wybrała na resztę życia moją Warszawę, a ja – jej Toronto. Wymieniłyśmy się na zawsze.

Minęło 30 lat. Patrzę na zdjęcia, paczuszki z listami, przywiezione z Polski książki z dzieciństwa i… zaglądam w siebie samą. Trudno nie podsumowywać.

Decyzja była słuszna, co do tego nie mam wątpliwości. Tak jak przewidywał mój nieodżałowany wuj, powstaniec warszawski i Sprawiedlliwy Wśród Narodów Świata, który większość swojego życia przeżył w Meksyku, ale podróżował po całym świecie i najwyżej cenił Kanadę, ta ona – Kanada okazała się moim miejscem na ziemi.

Po decyzji zostania wszystko zaczynało się od punktu zero. Nowi znajomi i przyjaciele, nowe domy, nowa praca, nowe wspomnienia i pamiątki. Gromadzenie nowego bagażu, budowanie swojej historii tutaj.

Przez te 30 lat moje życie uległo niesamowitym zmianom – prywatnie, zawodowo, ludzko. Jestem kimś innym niż byłabym gdybym tam została, to pewne.

Wszystkie wybory uważam za dobre, a to co przez te lata robiłam i robię – za fascynującą przygodę, pełną niespodzianek i ważnych chwil. Stałam się kimś, kto przynależy do dwóch miejsc, do dwóch kultur. Nie ma w tym jednak dla mnie żadnej tragedii czy dysonansu. To doświadczenie wbogacające, które raduje mnie gdy oglądam swoje życie. Jakże mozaikowy i barwny jest ten nasz świat i to w nim kocham. I takie też jest moje życie.

Udało mi się zachować większość z dawnych polskich przyjaźni. Miejsca, ludzie to dla mnie bezcenne dary przy każdej wizycie w Polsce. Nic ich nie zepsuło ani nie skaziło. To, że są i że je ciągle mam – wzbogaca mnie wewnętrznie.

Moja ukochana Mama mogła przeżyć ostatnie 9 lat ze mną, otoczona naturą, miłością i troskliwością, kiedy odchodziła w niebyt demencji, a za Jej ostatnie dni jestem temu krajowi dozgonnie wdzięczna.

Dzisiaj mój syn to mądry i dobry człowiek, który 12 lat swego życia przeżył w Polsce, 12 w Kanadzie i 17 w Stanach, obywatel trzech krajów, którego życie jest przygodą samo w sobie. To stworzyło dla niego możliwości, z których skorzystał i własną pracą doszedł do miejsc, które mogły być kiedyś tylko marzeniami.

Mam dwie wspaniałe wnuczki, Amerykanko-Kanadyjko-Polko-Niemko-Filipinki. Są trochę za daleko jak na potrzeby mojego serca, ale kiedy robi mi się smutno, że przytulam je tylko dwa razy w roku, przypominam sobie, że kiedy ja, jedynaczka, zostałam w Kanadzie, nie było FaceTime, Skype’a i komputerów, a moja altruistyczna Mama nigdy się nie skarżyła…

Co ciekawe, właśnie w ostatnich dniach przygotowując dom do remontu i pakując w kartony setki książek i zdjęć, napotykam na takie skarby z przeszłości, że aż trudno mi uwierzyć. Ten zielony paszport z pieczątką to pierwsza pamiątka tej mojej podróży przez 30 lat nowego życia, które nie jest już nowe.

Spotkało mnie tu sporo zła, ale jeszcze więcej dobra i tylko to staram się pamiętać. To była i jest wspaniała przygoda. Nie przeczuwałam tego kiedy zobaczyłam bajecznie niebieskie niebo w Toronto w tamtą niedzielę 30 lat temu. Takiego scenariusza nigdy bym wtedy nie wymyśliła…