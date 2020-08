Mistrz Polski znów za burtą LM. Omonia Nikozja za silna dla Legii. Legia zawiodła na całej linii w meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Warszawski zespół przegrał u siebie po dogrywce z Omonią Nikozja 0:2. Szczególnie rozczarowali środkowi obrońcy. Igor Lewczuk w 55. minucie ukarany został czerwoną kartką, a przy bezbramkowym remisie rzut karny sprokurował Artur Jędrzejczyk. Legii pozostaje walka o mniej prestiżową Ligę Europy. Pierwsza połowa meczu była niezwykle wyrównana. Legia nie oddała w niej co prawda ani jednego celnego strzału, ale dwukrotnie zdołała zagrozić bramce rywali. Swoich szans nie wykorzystali jednak Tomas Pekhart (niecelny strzał) i Walerian Gwilia (trafił w nogi obrońcy), próbując pokonać Fabiano uderzeniami z pola karnego. Nie oznacza to jednak, że Omonia wyszła na boisko w Warszawie defensywnie usposobiona. To goście dłużej utrzymywali się przy piłce, a w 42. minucie mistrzów Polski ratować musiał Artur Boruc, broniąc strzał Jordiego Gomeza zza szesnastki. W barwach gospodarzy największe zagrożenie stanowili w tej części raz po raz dośrodkowujący z lewej strony Filip Mladenović i często gubiący krycie Luquinhas. Piłkarze rywali, prowadzeni przez byłego trenera legionistów Henninga Berga, nie przebierali w środkach, ratując się kilkukrotnie faulami. Jeśli trener Aleksandar Vuković przekazał swoim zawodnikom w szatni jakiś chytry plan na drugą połowę, to szybko musiał go zweryfikować. W 55. minucie po faulu na Thiago żółtą kartką przez belgijskiego sędziego Nathana Verboomena ukarany został Igor Lewczuk, a że było to jego drugie upomnienie, musiał opuścić boisko. Reakcja serbskiego szkoleniowca była natychmiastowa. Za Gwilię na boisku pojawił się Mateusz Wieteska, a Pekharta zmienił strzelec gola w meczu pierwszej rundy z Linfield, Jose Kante. Legia musiała jednak zacząć grać zachowawczo, stawiając na swojej połowie obronne zasieki. W 65. minucie znów jednak ratować musiał ją Boruc, tym razem parując na poprzeczkę dośrodkowanie z rzutu rożnego. Na jego szczęście dobitki w światło bramki skierować nie potrafił Michal Duris. Równie groźną sytuację Omonia miała w 71. minucie. Na szczęście do piłki zagranej wzdłuż linii bramkowej nikt nie doszedł. Mistrzowie Polski próbowali odpowiedzieć. Trzy minuty później atomowy strzał z ostrego kąta oddał Mladenović, ale bramkarz rywali był na posterunku. Groźniej pod bramką Fabiano było tylko na początku drugiej połowy, gdy w słupek swojej bramki trafił piłką po rzucie rożnym Legii Michael Lueftner. W kolejnych minutach raz za razem interweniować musiał Boruc, który na szczęście dla Wojskowych wyraźnie miał swój dzień. Zdecydowanie lepiej w wykonaniu gospodarzy wyglądał ostatni kwadrans, bo do szczelnej defensywny warszawianie dołączyli ciekawe akcje w ofensywie. Obrońcy Omonii wciąż jednak byli czujni. Po upływie regulaminowego czasu gry na tablicy wyników wciąż widniał bezbramkowy remis. To zmieniło się jednak szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Już w pierwszej minucie dogrywki Artur Jędrzejczyk faulował w swoim polu karnym Durisa, a jedenastkę na gola zamienił pewnym strzałem po ziemi Jordi Gomez. Dziesięć minut zabrało Legii stworzenie sytuacji bramkowej, ale gdy to się udało, zapachniało wyrównaniem. Wszystkie próby strzałów zostały jednak zablokowane, a sędzia nie dostrzegł, że w polu karnym faulowany był Kante. W tej fazie eliminacji arbitrzy nie mogą niestety korzystać z pomocy VAR. Emocje skończyły się w 107. minucie. Ernest Asante dośrodkował z prawej strony w pole karne, a tam do główki wyskoczył niepilnowany Thiago, nie dając szans Borucowi. Losy rywalizacji o trzecią rundę eliminacji Ligi Mistrzów zostały rozstrzygnięte. Teraz przed Legią walka o fazę grupową Ligi Europy, którą mistrzowie Polski rozpoczną od trzeciej rundy gier wstępnych. Ale czy przy takiej dyspozycji będzie to łatwe zadanie?. Legia Warszawa – Omonia Nikozja 0:2 (0:0, 0:0) Bramki: Gomez (92.), Thiago (107.) Legia: Artur Boruc – Michał Karbownik, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenovic – Luquinhas, Domagoj Antolic, Bartosz Slisz, Walerian Gwilia (60. Mateusz Wieteska; 108. Andre Martins), Maciej Rosołek (79. Bartosz Kapustka) – Tomas Pekhart (61. Jose Kante). Omonia: Fabiano – Giannis Kousoulos, Adam Lang, Michael Luftner, Jan Lecjaks – Eric Bautheac (91. Loizos Loizou), Vitor Gomes (103. Charalampos Mavrias), Jordi Gomez, Marinos Tzionis (76. Ernest Asante), Thiago (112. Kiko) – Michal Duris. – To był pod wieloma względami nieudany mecz w naszym wykonaniu. Wydarzyło się zbyt dużo sytuacji niekorzystnych dla nas, by odnieść zwycięstwo. Jeśli w jednym spotkaniu dostaje się czerwoną kartkę, swoją drogą niezasłużoną, bo pierwszej kartki nie powinno być… Później był słupek przy wyniku bezbramkowym, nieodgwizdany dla nas rzut karny. W drugiej połowie było widać, że zaczynamy dominować. Wtedy jednak nastąpiła czerwona kartka. Stworzyliśmy też zagrożenie grając w osłabieniu. Rzut karny w takim momencie dodatkowo utrudnił nam zadanie – analizował na pomeczowej konferencji Vuković. – Musimy uznać zwycięstwo rywali i to, że pozostaje nam gra o Ligę Europy. Chcieliśmy więcej, było widać, że stać nas było na zwycięstwo. W jednym meczu wszystko jest możliwe i dziś wydarzyło się wiele tych możliwych rzeczy. Musimy poszukać szczęścia i awansować do Ligi Europy, co dalej jest w naszym zasięgu – dodał. Wyniki 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów (decyduje tylko jeden mecz): wtorek, 25 sierpnia ścieżka mistrzowska: KF Tirana (Albania) – Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) 0:1 (0:0) ścieżka ligowa: PAOK Saloniki (Grecja) – Besiktas Stambuł (Turcja) 3:1 (3:1) środa, 26 sierpnia ścieżka mistrzowska: Legia Warszawa (Polska) – Omonia Nikozja (Cypr) 0:2 po dogr. (0:0) Karabach Agdam (Azerbejdżan) – Sheriff Tyraspol (Mołdawia) 2:1 (1:0) Suduva Mariampol (Litwa) – Maccabi Tel Awiw (Izrael) 0:3 (0:1) NK Celje (Słowenia) – Molde FK (Norwegia) 1:2 (1:0) Łudogorec Razgrad (Bułgaria) – FC Midtjylland (Dania) 0:1 (0:0) CFR Cluj (Rumunia) – Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) 2:2 po dogr. (2:2, 0:1), karne 5-6 Dynamo Brześć (Białoruś) – FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) 2:1 (1:1) Young Boys Berno (Szwajcaria) – KI Klaksvik (Wyspy Owcze) 3:1 (0:0) Celtic FC (Szkocja) – Ferencvarosi TC (Węgry) 1:2 (0:1) ścieżka ligowa: AZ Alkmaar (Holandia) – Viktoria Pilzno (Czechy) 3:1 po dogr. (1:1, 0:0) Lokomotiva Zagrzeb (Chorwacja) – Rapid Wiedeń (Austria) 0:1 (0:1) Marzenia Legii Warszawa o występie w fazie grupowej Ligi Mistrzów żyły krótko. Po porażce z Omonią Nikozja (0:2) najlepszej polskiej drużynie pozostała rywalizacja w eliminacjach Ligi Europy. Na tym froncie legionistów może czekać starcie ze starymi znajomymi, może się zdarzyć również tak, że awansują bez wychodzenia na boisko. Znów trzeba było przełknąć gorzką pigułkę. Ligi Mistrzów w Warszawie nie będzie, ale wciąż może być Liga Europy. Legia została włączona do drabinki eliminacji tych rozgrywek, do 3. rundy. Na tym etapie mistrzowie Polski będą rozstawieni (podobnie jak w ewentualnej 4. rundzie) i mogą spotkać się między innymi z dobrymi znajomymi – FK Astana i Dundalk, z którymi rywalizowali w minionych latach, czy z… Linfield, które pokonali 1:0 już w tym sezonie w 1. rundzie eliminacji. LM. Dwie z rozstawionych drużyn, które odpadły w 2. rundzie eliminacji Champions League otrzymają wolny los. Oznacza to, że Legia przy odrobinie szczęścia może awansować bez wychodzenia na boisko. Losowanie par 3. rundy eliminacji LE odbędzie się we wtorek 1 września, a o awansie zdecyduje jeden mecz rozegrany 24 września. Również los zdecyduje o tym, kto będzie gospodarzem spotkania. Legia Warszawa – potencjalni rywale w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy: Astana (Kazachstan) Dundalk (Irlandia) Slovan Bratysława (Słowacja) Dynamo Tibilisi (Gruzja) Fola (Luksemburg) Djurgarden (Szwecja) Linfield (Irlandia Północna) Buducnost Podgorica (Czarnogóra) Flora Tallin (Estonia) FC Riga (Łotwa)

