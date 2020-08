Nieruchomości: pomysły na najbliższy czas

Proponowany wystrój naszych mieszkań i wykorzystanie przestrzeni w najbliższym czasie zdaje się skupiać na jak najprostszych rozwiązaniach. Zarówno projektanci, jak I odbiorcy starają się wysprzątać, oczyścić naszą przestrzeń, w której mieszkamy. Również rozjaśnić oraz uprościć. Powinno to dać nam więcej miejsca. Ponadto, z uwagi na coraz częstsze oraz dłuższe przebywanie w domu z powodu koronawirusa, wielu z nas coraz więcej czasu spędza w domu, pracuje z domu, a więc często dotychczasowe salony zmieniają swój charakter. Ostatnio po pierwsze przyjmujemy coraz mniej gości, a ponadto potrzebujemy trochę więcej miejsca do pracy. Salon czy pokój gościnny zamieniamy w pokój do pracy właśnie. Oczywiście w okresię letnim bardzo istotnym elementem naszego domu jest jego ogród, który jest przedłużeniem miejsca do spędzania czasu, zwłaszcza że dużo więcej spędzamy tu chwil, mając ograniczone możliwości podróży.

Jeśli chodzi o pomysły na dekoracje, to “im mniej tym lepiej” proponowane jest wszędzie, we wszystkich pomieszczeniach. Zupełnie proste elementy, linie oraz naturalne wykończenia, najlepiej drewniane typu klon, dąb, bambus, z elementami zielonymi, wszystko co naturalne, ale również bardzo oszczędne. Niektórzy łączą zupełnie nowe elementy ze starymi, co daje nieraz bardzo dobry efekt.

Kolorystyka powinna być stonowana, spokojna w naturze. Powinna nadawać kolory zupełnie naturalne, jakby zaczerpnięte z przyrody, z natury. A więc widzimy kolory w odcieniach czekoladowego brązu, żółtej okry, koloru wina, czy też oliwkowej zieleni. Często kolory te kontrastują z kolorami mebli, które nieraz są ciemniejsze, dodając eleganckiego akcentu.

Nowoczesne oświetlenie jest oczywiście w modzie. Bardzo modne są geometryczne lampy, kandelabry. Dużo metalu połączonego ze szkłem, szkło czyste, krystaliczne, lub też z recyklingu, co podkreśla “podejście zielone”, ekologiczne. Wiele elementów oświetleniowych ma duże rozmiary, często przyciągające uwagę. Duża jaskrawość nowego typu świetlówek rozjaśnia nasze wnętrza, jednocześnie zmniejszając zużycie energii. Ogólnie wszystkie elementy oświetleniowe powinny być unikalne w kształcie, formie, bardzo proste jednocześnie.

Nasze wnętrza będą miały coraz więcej elementów metalowych. Od polerowanej miedzi do kolorów złocistych, często wiele różnego koloru pomieszanych metali. Przejawiać się to będzie w różnej formie obić mebli, gałek, uchwytów, obramowań. Często też metale używane są do wykończenia ścian kuchennych ponad blatami (tzw. backsplashes) lub też do wykończenia okapów kuchennych. Nie należy jednak przedobrzyć z użyciem tych elementów. Wszystko musi być odpowiednio wyważone, aby nie gryzło się ze soba, jednocześnie podkreślając prostotę oraz ogólną czystość, przestronność. Musimy odnaleźć harmonię w całym wystroju.

Ogólnym trendem będzie też w pewien sposób wykorzystanie przestrzeni do “bycia razem” co ma ułatwić spotkania, rozmowy, ale też zapewnić odpowiednią odległość między współbiesiadnikami, czy też współlokatorami. Dotyczyć to będzie również miejsc ogólnie dostępnych, jak restauracje, bary, inne budynki użyteczności publicznej, a więc miejsca zachęcające do odpoczynku i rozmowy z innymi, czego obecnie przecież chyba wszystkim bardzo brakuje. Starajmy się więc nawiązywać nowe kontakty, jednak w sposób bardzo rozważny. Życzę wszystkim dużo zdrowia w tym trudnym dla nas okresie.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage