Nowy sposób na pobyt stały w Kanadzie

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Panująca pandemia przewróciła nasze życie do góry nogami. Może nie dla każdego jest tak drastycznie, lecz większość z nas tak to odczuwa. Pozmieniało się wszystko – ludzie nie mają pracy, lub jeśli mają – to online, lub jeśli nie online – to muszą być ubrani w ochronne ubrania, lub co najmniej maski, nie można podróżować w celach turystycznych nie tylko za granicę, ale nawet do innej prowincji… Oczywiście są również ci, którzy, pomimo pandemii, pracują na tzw. front lines. To właśnie dla nich, dla pracowników front lines – dla obcokrajowców, oczywiście – 14 sierpnia 2020 rząd Kanady ogłosił tymczasowy program, przez który mogą oni otrzymać pobyt stały w Kanadzie.

I tak: osoby, które złożyły podanie o azyl w Kanadzie przed 13 marca 2020, jeżeli ich podanie nie otrzymało odmowy, jeżeli nie wycofali go, jeżeli nie porzucili go, jeżeli otrzymali prawo do pracy na podstawie złożenia podania o azyl, jeżeli pracują lub pracowali w sektorze zdrowia (np. szpital, dom opieki lub opieka w domu) przez co najmniej 6 miesięcy (6 miesięcy liczy się do 31 sierpnia 2020), w tym przez co namniej 120 godzin pomiędzy 13 marca a 14 sierpnia 2020, w zawodach, które są na liście tzw. desygnowanych zawodów (np. pielęgniarki w szpitalu czy w domach opieki) – takie osoby będą miały szansę otrzymać pobyt stały w Kanadzie na zasadach humanitarnych.

Szczegóły programu zostaną na pewno ogłoszone w niajbliższych dniach.

Jak już piszę o podaniach o pobyt stały na zasadach humanitarnych, to również chciałabym wspomnieć o tym, że często otrzymuję informację od piszących/dzwoniących do mnie, że podanie ich rodziców o pobyst stały w Kanadzie na zasadach humanitarnych otrzymało odmowę. Szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem dlaczego ktoś może nawet radzić, aby takie podania składać dla przebywających w Kanadzie rodziców. Mowa tu nie o jednym rodzicu (podczas gdy drugi umarł lub rodzice są po rozwodzie, ale o obu rodzicach przebywających w Kanadzie). Obydwoje rodzice, przebywający w Kanadzie, nie mogą wprawdzie być sponsorowani do Kanady dzisiaj, ponieważ program sponsorowania rodziców do Kanady jest (mam nadzieję, że tymczasowo) – zamnknięty z powodu pandemii, to jednak jest nadzieja, że zostanie otwarty. Składanie podania o pobyt stały na zasadach humanitarnych nie jest dobrą drogą – wręcz przeciwnie: w większości przypadków jest prostą drogą do otrzymania odmowy.

Chciałabym, aby ten temat był zrozumiały, że na zasach humanitarnych pobyt stały można dostać tylko w najbardziej kwalifikujących się przypadkach: kiedy wnoszący podanie jest w stanie przekonać urzędnika imigracyjnego podejmującego decyzję, że rodzic musi pozostać w Kanadzie i nie może wracać do do własnego kraju, a jednocześnie nie kwalifikuje się w żaden inny sposób na uzyskanie pobytu stałego w Kanadzie. Co to znaczy „przekonać urzędnika imigracyjnego”? To znaczy tak przygotować swoją sprawę (na piśmie i dokumentacyjnie), aby taki podejmujący decyzję urzędnik nie miał wątpiwości, że nie ma innej drogi i humanitarne tradycje Kanady będę zachowane tylko wtedy, jeżeli decyzja w sprawie humanitarnej dla wnoszącego podanie będzie pozytywna.

Przygotowanie takiego podania w taki właśnie sposób to jest zawsze – zawsze! – wyższa szkoła jazdy.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawado poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.