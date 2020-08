Pierwszy raz w historii ministrem finansów Kanady została kobieta

Wicepremier Chrystia Freeland została we wtorek zaprzysiężona jako nowa minister finansów Kanady. Zmiana ma związek z poniedziałkową rezygnacją dotychczasowego szefa resortu Billa Morneau.

Pogłoski o tym, że prawdopodobną kandydatką do objęcia stanowiska minister finansów jest Freeland pojawiły się już w poniedziałek wieczorem, a premier Kanady Justin Trudeau oficjalnie przedstawił nową minister finansów we wtorek po południu.

– Musimy na nowo określić podejście rządu do odbudowy, żeby to, co zbudujemy, było lepsze. To są duże, ważne decyzje, musimy przedstawić je parlamentowi i uzyskać wotum zaufania, by ruszyć dalej z tym ambitnym planem – powiedział Trudeau.

Freeland pozostaje na stanowisku wicepremier, natomiast jej obowiązki minister do spraw relacji z rządami prowincji przejmie Dominic LeBlanc, który w latach 2018-2019 pełnił tę funkcję.

Nowa minister finansów była poprzednio ministrem spraw zagranicznych w rządzie Trudeau, a wcześniej pełniła funkcję minister ds. handlu międzynarodowego, z sukcesem negocjując finał umowy o wolnym handlu Kanada – UE. Przez pięć ostatnich lat zajmowała się negocjacjami nowej północnoamerykańskiej umowy o wolnym handlu, która weszła w życie z początkiem lipca br., zastępując swoją poprzedniczkę, NAFTA. Jest znana z dobrych relacji z premierami prowincji, także tych, których konserwatywne rządy często krytykują federalny rząd liberałów.

Zanim zajęła się polityką, Freeland była dziennikarką. Pracowała na Ukrainie, pisała dla “Financial Times”, “The Washington Post” i “The Economist”. Była też szefową moskiewskiego biura “Financial Times”. Jest autorką książki opisującej przejście Rosji od komunizmu do kapitalizmu (Sale of the Century, 2000) i nagradzanych “Plutokratów” z 2012 r. (The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else).

Freeland pochodzi z ukraińskiej rodziny. Krytykowała Rosję za aneksję Krymu i od 2014 r. znajduje się na liście polityków niewpuszczanych do Rosji. W 2017 r. stała się celem kampanii dezinformacyjnej ze strony Rosji – Freeland zaatakowano za to, że jej dziadek pracował w ukraińskiej gazecie wychodzącej w okupowanym Krakowie.