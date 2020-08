Program pilotażowy już na stałe!

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Odnośnie nowości: od kilku lat istnieje pilotażowy program w prawie imigracyjnym zezwalający sponsorowanym małżonkom lub partnerom (mowa tu tylko o programie z wewnątrz Kanady) uzyskać prawo do pracy jeszcze w czasie trwania procesu sponsorskiego. Pilotażowy program wszedł próbnie w życie 6 lat temu i co roku był przedłużany. Ostatnie takie przedłużenie było ważne do 31 lipca 2020. Wszyscy zastanawialiśmy się kiedy zostanie ogłoszone kolejne przedłużenie. W końcu stało się to 30 lipca.

Tym razem przedłużenie jest nie na 1 rok, jak było dotychczas, lecz na dłużej, a dokładniej mówiąc – na stałe. Wprawdzie wprowadzenie tej zmiany na stałe nie jest jeszcze wdrożone prawnie, ponieważ do tego musi zaistniec odpowiednia procedura prawna, a to zajmuje trochę czasu, ale już wiadomo, że tak się stanie, a to jest najważniejsze. Pilotażowy program się sprawdził i będzie na stałe.

Co jeszcze dzieje się w prawi imigracyjnym podczas pandemii? Otóż wciąż niewiele jeżeli chodzi o rozptrywanie podań o pobyt stały nadesłanych po lutym 2020. Dalej pracownicy Immigraton nie wrócili do swoich biurek, a jednak praca online nie jest możliwa dla wszystkich. Trzeba będzie się spodziewać opóźnień. W ubiegłym roku o tej porze sprawy sponsorskie rozpatrywane były w ciągu 4-6 miesięcy (przeciętnie, ponieważ część jednak trwała dłużej). Takich rezultatów nie można się spodziewać w tym roku.

Na chwilę obecną podania otrzymane przez Immigration we wrześniu i później – ciągle są w toku. Zobaczymy, co się stanie dalej. Podobno ma być druga fala, choć jednak wszystko powoli się otwiera, nawet szkoły mają zostać otwarte. Wydaje mi się, że nie ma co wybiegać za dużo w przyszłość, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, co ta przyszłość przyniesie.

Natomiast trochę lepiej sprawy się mają z podaniami w kategorii ekonomicznej. Te są całkowicie online, więc ich rozpatrywanie jest w nieco lepszej sytuacji. Przede wszystkim każde podanie ekonomiczne może być rozpatrywane przez urzędnika Immigration, który fizycznie znajduje się gdziekolwiek na świecie. Nie musi on siedzieć przy biurku w zatłoczonym biurze Canada Immigration. W tym momencie, z powodu pandemii, przepisy są rozluźnione jeżeli chodzi o terminy dostarczania niektórych dokumentów i informacji, jak np. badań medycznych, zaświadczeń o niekaralności, czy oddawania danych biometrycznych.

Jednakże egzaminy językowe, ewaluacja edukacji czy dokumentacja odnośnie doświadczenia zawodowego – to trzeba mieć gotowe zanim przystąpi się do procesu imigracyjnego. Warto dlatego zająć się o wiele wcześniej przygotowaniami do imigracji. W końcu doczekamy się, że wszystko wróci do normy i wtedy – jestem przekonana – w Kanadzie także ruszy wszystko do przodu z podwójną szybkością. Warto wtedy, według mnie, być tutaj jak nastąpi kolejny – kto wie? – boom.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawado poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.