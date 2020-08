Sierpień 80 – trzech z Lenina

Z cyklu: Ludzie i ludziska

Stocznia im. Lenina, Huta im. Lenina, Kopalnia im. Lenina – pierwsze dwa zakłady – dwa kolosy PRL-u znają prawie wszyscy Polacy po czterdziestce, natomiast Kopalnię im. Lenina, która `obecnie nosi nazwę Wesoła, pewnie tylko Ślązacy. Stocznia i Huta były to pomniki polskiej komuny zatrudniające dziesiątki tysięcy ludzi – Stocznia piętnaście tysięcy, Huta – trzydzieści osiem. W porównaniu z nimi Kopalnia to liliput z zaledwie dziewięcioma tysiącami pracowników. Te trzy zakłady łączyło imię wodza Rewolucji Październikowej i jak na czasy rewolucyjne przystało, pamiętnego Sierpnia’80, stanęły do walki o prawa robotników, o godność ludzką, o demokratyzację Polski.

Historia gorącego lata 1980 to nie tylko stocznia i Porozumienia Sierpniowe. To też lipcowe strajki, które zakończyły się umowami z władzą, a nie krwawymi represjami. To one stanowiły preludium Sierpnia, kiedy w szczytowym momencie w Polsce protestowało 700 zakładów – coś niebywałego w całej historii polskiego PRL-u.

Trzy lata temu zaczęłam przeprowadzać wywiady do książki „Zanim runął mur”, której wydanie planowałam na 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych. Z powodu pandemii nie będzie hucznych obchodów tej rocznicy, lecz mam nadzieję, że uda się wydać tak ważną publikację, która na ponad 600 stronach zawiera wypowiedzi znanych opozycjonistów i działaczy Solidarności. Jest ich dwudziestu jeden – tyle samo, ile postulatów historycznego strajku i najważniejszego ze wszystkich porozumień, Porozumienia w Stoczni Gdańskiej.

Wśród moich rozmówców znalazło się „trzech z Lenina”, czyli Jerzy Borowczak ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Edward Nowak z Huty im. Lenina i Henryk Sikora z Kopalni im. Lenina.

Coraz mniej Polaków zna dobrze wydarzenia tamtych „gorących dni sierpniowych”, które doprowadziły do powstania Solidarności, potężnego, dziesięciomilionowego ruchu. To było nasze pierwsze polskie tak liczne powstanie narodowe, walczące tym razem nie orężem, ale zorganizowanymi, pokojowymi metodami. Powstanie zakończone zwycięstwem!

Powinno być naszą dumą, a tymczasem etos Solidarności został zaprzepaszczony w posądzeniach, oszczerstwach, zakłamaniach.

Wracam jednak do trzech bohaterów, równie mało znanych jak historia Solidarności.

Pierwszy z nich – spawacz Jerzy Borowczak – to on rozpoczął strajk w Stoczni Gdańskiej i przewodził mu do momentu słynnego skoku przez płot Lecha Wałęsy.

„Bez Borowczaka nie byłoby Wałęsy, nie byłoby Solidarności” – to są słowa laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

Edward Nowak – inżynier Wydziału Walcowni Zgniatacz Huty im. Lenina, członek komitetu strajkowego.

Henryk Sikora – ratownik górniczy, inicjator i przewodniczący strajku w Kopalni im. Lenina.

Chciałabym trochę przybliżyć czytelnikom zaangażowanie tych trzech postaci w tworzeniu etosu Sierpnia’ 80. Przytaczam więc ich relacje z rozpoczęcia strajków, czyli z tego „jak to się zaczęło”.

Jerzy Borowczak

„Przed bramę dotarłem o 4.30 rano. Stanąłem tam, gdzie się umówiliśmy, pomiędzy blokami Dok 1 – Dok 2. Czekałem i czekałem, obserwując jak przed szóstą tłumy ludzi wchodzą na teren stoczni. Za dwadzieścia szósta przyszedł Ludwik Prądzyński. Szedł sobie, jakby to był zwyczajny dzień i jeszcze na dodatek z facetem z kwatery, którego przezywaliśmy Krawat. Nie mogłem przy nim nic powiedzieć, ale na szczęście sobie poszedł.

– Lutek, do jasnej cholery, jesteśmy tylko my, co robimy? Może ich zatrzymali? (przed bramą mieli stawić się także Bogdan Borusewicz, Bogdan Felski i Lech Wałęsa)

– To tym bardziej robimy strajk – szybko podjęliśmy decyzję.

I zaczynamy wprowadzać w życie nasz plan – na K5 idę ja, a właściwie pędzę, bo mało czasu, bo zaraz wyjdą nam ludzie z szatni na halę. Na K3 biegnie Lutek.”

„Stoję więc przy zegarze, rozdaję ulotki i mówię, „tu jest biografia Anny Walentynowicz, zwolnili ją po 30 latach pracy” – miałem gadkę dobrze przygotowaną. „Czemuś wczoraj nie powiedział, to byśmy wcześniej przyszli” – tak wielu mówiło. I zaczęli mi pomagać w rozdawaniu ulotek. Na zegarze pokazała się za pięć szósta, czas wyjścia na wydziały. Wyszliśmy przed szatnię, rozdajemy ulotki, a starsi ludzie, pamiętający Grudzień’ 70. krzyczeli do nas: „Gówniarze, co wy robicie, pójdziecie do więzienia!”

Z kolei inni zaczęli mi pomagać przyklejać plakaty na szyby, jeden przyniósł sklejkę i na niej umieściliśmy nasze trzy postulaty.”

Edward Nowak

Jako inżynier należałem do tzw. kadry kierowniczej, a zajmowałem się technologiczną restrukturyzacją walcowni. Gdy pamiętnego sierpniowego dnia przyszedłem do pracy i zobaczyłem, że jest strajk, co wówczas było wydarzeniem wręcz niezwykłym, zacząłem doradzać komitetowi strajkowemu. W efekcie na drugi dzień zostałem jego członkiem. Ten protest wyglądał na absolutnie samorzutny. Natomiast prawda, która okazała się po latach, jest taka, że jego inicjatorem była pewna grupa ludzi, która w zakonspirowany sposób zaplanowała strajk. Trwał tylko trzy dni, gdyż żaden wydział tej wielkiej huty nas czynnie nie poparł. Wprawdzie przychodzili, rozmawiali, zachęcali, ale tylko w słowach. A my po tych trzech dniach, zmęczeni i zniechęceni poddaliśmy się i 22 sierpnia podpisaliśmy porozumienie. O wybrzeżu prawie nic nie wiedzieliśmy, bo była blokada informacji. Potem był 30 sierpnia w Szczecinie i 31 w Gdańsku, a zaraz potem w hucie zaczął się ogromnie żywiołowy proces powstawania nowych związków zawodowych. Już szóstego września mieliśmy powołany Komitet Robotniczy Hutników i zaczęły się negocjacje z dyrekcją oraz w atmosferze niesamowitego entuzjazmu rozwijanie działalności. Na 38 tys. pracowników, pod koniec 1980 roku do Solidarności należało 34,5 tysiąca. Czyli prawie wszyscy.

Henryk Sikora

Były takie trzy symbole komunizmu w PRL-u – Stocznia Lenina, Huta Lenina i Kopalnia Lenina. Pracowałem 8 lat w tym ostatnim – w Kopalni im. Lenina w Mysłowicach Wesołej i tam zastały mnie strajki Sierpnia’ 80. W tym okresie byliśmy bardzo pilnowani – gdy tylko grupa górników przystawała, to od razu ktoś z dozoru podchodził i nakazywał rozejście się. W całym kraju wybuchały strajki solidarnościowe z Wybrzeżem, a na Śląsku dopiero 28 sierpnia wieczorem zastrajkowała Kopalnia Manifest Lipcowy. Potem włączyły się inne kopalnie. 31 sierpnia pracowałem na nocną zmianę. Zanim pojechałem do pracy to włączyłem telewizor i zacząłem oglądać retransmisję z podpisania Porozumienia w Stoczni Gdańskiej. Czułem, że jestem świadkiem czegoś nieprawdopodobnego. Popłynęły mi łzy i poczułem wstyd, że moja kopalnia ciągle fedruje.

„Muszę uratować honor mój i mojej kopalni” – podjąłem decyzję zorganizowania strajku.

Przygotowałem na piśmie kilka postulatów, a jako pierwszy, że uznajemy jako własne podpisane w Gdańsku porozumienie zawarte pomiędzy stoczniowcami a rządem. Jechałem na nocny dyżur w stacji ratowniczej z postanowieniem zorganizowania strajku. Ale jak? W drodze na kopalnię cały czas nad tym się zastanawiałem. Wchodzę do szatni górniczej, która jest wielką halą i naraz mnie olśniło.

– Chłopy, strajk! – krzyczę. Kazałem jednemu górnikowi biec na górę na drugi poziom szatni z wiadomością o strajku i ruszyliśmy ławą do cechowni, czyli dużej kopalnianej hali zbornej.

Każdy z tych strajków przebiegał inaczej, chociaż ich efekt był ten sam – dzięki nim powstał ruch Solidarność. Napisano o nim już wiele, szczególnie opracowań historycznych, lecz zawsze relacje świadków tych wydarzeń są tym cenniejsze, że ich jest coraz mniej. Brakuje nam współczesnych wzorców, z których młode pokolenie mogłoby brać przykład. To nie są czasy, kiedy karmiło się młodzież polskimi czynami zbrojnymi, tymi bardzo dawnymi – czasami zwycięskimi, i tymi w miarę współczesnymi – na ogół przegranymi. Z historii można czerpać wiele nauk. Niestety bardzo często są to przestrogi, jak jej nie powtarzać. Tymczasem my mamy w naszej najnowszej historii coś niebywałego, coś… – przytoczę tu słowa Władysława Frasyniuka, jednego z rozmówców „Zanim runął mur.”

To był niebywały fenomen i gdybyśmy żyli w Stanach Zjednoczonych, to by powstała gigantyczna ilość filmów na ten temat. Młode pokolenie by żyło etosem Solidarności. To jest COŚ, co musi wrócić, co musi się pokazać.

Wszystko jest w naszych biografiach, i przeszłość komunistyczna niektórych ludzi i nagle z tych 10 milionów powstał taki Jumbo. Polakom jest potrzebny film epicki, historyczny, oparty na faktach, pełen zaskakujących, brawurowych przygód, żeby młodzi ludzie mogli powiedzieć „ci starzy mieli zajebiste życie”. To wszystko przecież tkwi w naszych biografiach, czerpiemy z nich pogodę ducha i poczucie satysfakcji. Ja niczego już nie muszę udowadniać, nawet mi się nie chce, bo wiem, że większego sukcesu nie odniosę. I chciałbym podzielić się tym sukcesem, żeby młodsze pokolenia wzięły to ode mnie. Tę pozytywną energię, to poczucie dumy. Czasami mam taką satysfakcję, gdy jestem za granicą. Na przykład, gdy byłem w Anglii, gdzie moim kulawym angielskim zamawiam piwo. I nagle słyszę o „chłopaki, to Władek Frasyniuk!” Otacza mnie młodzież, a ja do nich:

– Napiłbym się dobrego piwa, które polecacie?

– Dajcie panu Władkowi każdego po trochu – mówi jedna z dziewczyn.

– Jak wam tutaj jest, w tej Anglii?

– My Polacy jesteśmy biedniejszym społeczeństwem, ale jest moment, w którym się wszystko wyrównuje. A nawet możemy spojrzeć na Anglików z góry. To wtedy, kiedy mówimy o Solidarności. Anglicy mówią WOW! i patrzą na nas z wielkim podziwem.

Życzę nam Polakom, w czterdziestą rocznicę Wielkiego Sierpnia’ 80, żeby przyszły jeszcze te czasy, w których świat będzie patrzył na nas z podziwem i mówił wielkie WOW!