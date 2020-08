Sławomir Broniarz: Rodzice boją się o życie dzieci, swoje i dziadków

Na przykładzie pobliskiego przedszkola mogę powiedzieć, że bada się temperaturę każdemu dziecku i rodzicowi, ale przychodzi zaledwie 20 dzieci, a nie 200, bo są wakacje. Co gdy przyjdą wszystkie dzieci do przedszkola, co gdy do szkoły wróci 400 dzieci we wrześniu?

Związek jest zasypywany w tej sprawie mailami, bo rodzice boją się o życie dzieci, swoje, ale i dziadków – mówi nam Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Zaczyna jeszcze bardziej brakować nauczycieli, którzy będą odchodzić na urlopy na podratowanie zdrowia, emerytowani nauczyciele będą się bali wracać do szkoły – dodaje

JUSTYNA KOĆ: Rośnie liczba zakażeń, a minister Piontkowski tłumaczy, że skoro można iść na plażę, to można i do szkoły. Co nas czeka we wrześniu?

SŁAWOMIR BRONIARZ: Ta wielka niewiadoma powoduje niepokój rodziców, dzieci, nauczycieli, z drugiej strony domysły, spekulacje i szkoda, że w takiej atmosferze będziemy przystępowali do nowego roku szkolnego. Nikt nie wie, jak nowy rok szkolny się rozpocznie i to raczej nie poprawia atmosfery.