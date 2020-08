Uwaga na firmy-oszustów imigracyjnych

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Panująca pandemia przewróciła nasze życie do góry nogami. W ubiegłym tygodniu tak samo zaczęłam mój cotygodniowy artykuł. W tym tygodniu – jak od ponad 5 miesięcy – jest ciągle tak samo. Bez przerwy dostaję e-maile i telefony od sfrustrowanych osób, które chciałyby przyjechać do Kanady, a nie mogą. W chwili obecnej tylko obywatele Kanady, stali rezydenci, oraz osoby, których przyjazd tutaj jest określany mianem „niezbędny”, mogą do Kanady przyjechać. Niestety, osoby, które są w romantycznym związku z obywatelem lub stałym rezydentem Kanady – do takich nie należą. Dlatego piszę, że pandemia przewróciła nasze życie do góry nogami – nie tylko żyjemy w czasach, jakich jeszcze nie było (za naszego życia), to na dodatek wiele osób jest rozłączonych i bardzo z tego powodu cierpi. Ile ślubów się nie odbyło, ile planów musiało zostać przełożonych, ile osób cierpi codziennie… i niestety, nie wiadomo, kiedy sytuacja się zmieni.

Tak jest na dzień dzisiejszy. Jak zawsze, nie wszyscy są uczciwi. Jedni są, a inni – wykorzystują sytuację i chcą zarobić na innych. Zadzwoniła do mnie osoba, która chciała potwierdzić, czy płacąc 150 dolarów kanadyjskich pewnej „firmie”, otrzyma list, który upoważni ją do wejścia do samolotu lecącego do Kanady. Po krótkiej już rozmowie wiedziałam, że jest to kolejny „scam” – sprytny sposób, aby w ciągu kilku minut „zarobić” 150 dolarów za rzekomy dokument, który jest bezwartościowym „kawałkiem elektronicznego papieru”, który jest kompletnie bezwartościowy na lotnisku. Linie lotnicze znają bardzo dokładnie przepisy, jakie obowiązują na dzień dzisiejszy i nie zaryzykują zabraniem osoby, która leci w celu niespełniającym warunków określanych mianem „niezbędny przyjazd do Kanady”.

Proszę uważać!

Bardzo ważne: Immigraton Canada pracuje w bardzo ograniczonym stopniu z powodu pandemii. Ponieważ tylko niewielu pracowników może przychodzić do biura, w ogóle nie są rozpatrywane podania o np. przedłużenie wizy turystycznej, czy prawo do pracy/do studiowania wysłane pocztą czy kurierem. Rozpatrywane są tylko podania wysłane online. Jednakże terminy rozpatrywania takich podań nie są podawane, ponieważ nie można liczyć na to, że zostaną zachowane. Trzeba czekać (i uzbroić się w cierpliwość).

Natomiast są rozpatrywane podania o pobyt stały – tak online jak i „papierowe”. Jednakże i w tych przypadkach nie ma co liczyć na szybkie zakończenie. Nawet nie wiadomo w tym momencie, jakie są realne terminy – jeszcze żadne sprawy (np. sponsorskie), nie zostały zakończone, jeżeli wysłane zostały po 5 lutego 2020. W ubiegłym roku można było liczyć na 6-8 miesięcy. W tym roku to wielka niewiadoma.

Praktycznie każdego tygodnia ogłaszane są informacje o zmianach podczas trwania pandemii. Proszę pamiętać, że wszyscy jesteśmy „nowi” w tej sytuacji i zmiany są odzwierciedleniem przystosowywania się do sytuacji. Ktokolwiek ma jakąkolwiek sytuację wymagającą pewnych kroków – radziłabym upewnić się, czy są to takie właśnie kroki, które powinny być wykonane.

Nie mamy innego wyjścia – musimy się uzbroić w cierpliwość. Jak to mówią – oby do wiosny!

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawado poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.