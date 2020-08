Zapytałam ludzi o to, kiedy pomyśleli, że się starzeją

Nie mówcie mi, że nie znacie tego uczucia. Ostatnio coraz częściej do głowy napływają mi myśli w stylu “chyba się starzeję”. Ktoś może powiedzieć, że to dziwne, bo nie mam nawet skończonych 24 lat. A mimo to poczułam się staro, kiedy okazało się, iż słucham muzyki nagranej przez młodszych ode mnie ludzi. Uznałam więc, że warto zapytać się innych, czy też doświadczyli takiego “upływu czasu” na własnej skórze. Odpowiedź brzmi: “tak”.

1. Radość z narzędzi do sprzątania. – To był moment, w którym byłam w Liroy Merlin i znalazłam zestaw do sprzątania na promocji: szczotka, mop i kilka końcówek! Byłam tak szczęśliwa, że wszystkim się chwaliłam swoim zakupem. Wtedy zrozumiałam, że jestem starą babą – mówi 29-letnia Patrycja.

2. Korzystanie z promocji. – Ostatnio Rossman miał promocję – 20 proc. na całe zakupy. I to jest jednak dorosłość, jak planujesz w aplikacji zakupy proszku do prania i płynu do mycia okien i się jarasz, że drogie eko produkty będą trochę tańsze – zdradza 28-letnia Sylwia.