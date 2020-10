Druga porażka Lecha w Lidze Europy

Lech Poznań w czwartek uległ w Glasgow ekipie Rangers F.C. 0:1. Gospodarze zawdzięczają komplet punktów rezerwowemu Alfredo Morelosowi. Był to drugi mecz Lecha w fazie grupowej Ligi Europy i kolejna przegrana. W poprzedni czwartek Lech powrócił do fazy grupowej Ligi Europy po pięcioletniej przerwie. Po bardzo ładnej i przede wszystkim skutecznej grze w eliminacjach podopieczni trenera Dariusza Żurawia na inaugurację zmierzyli się u siebie z Benficą. Poznaniacy zaprezentowali się z niezłej strony, ale rywale w najważniejszych momentach pokazali klasę. Wygrali 4:2.

Teraz przyszedł czas na wyjazd do Glasgow. Miejscowa ekipa Rangers F.C. kapitalnie rozpoczęła nowy sezon. Podopieczni Stevena Gerrarda odnieśli aż 14 zwycięstw w dotychczasowych 16 występach. Ani razu nie przegrali i stracili tylko trzy gole. W pierwszym meczu grupowym LE pokonali na wyjeździe 2:0 Standard Liege.

Wiadomo było, że polskiej drużynie łatwo nie będzie. Lech, w którego składzie zabrakło z powodu kontuzji ofensywnych Pedro Tiby i Jakuba Kamińskiego, grał jednak bardzo dzielnie. Wprawdzie nie była to tak udana postawa jak w starciu z Benfiką, ale widać było, że poznaniacy są w dobrej dyspozycji.

W pierwszej części miejscowi nie zagrozili poważnie bramce strzeżonej przez Filipa Bednarka. Przyjezdni natomiast w 43. minucie przeprowadzili udaną akcję. Strzał Mikaela Ishaka powędrował nad poprzeczką. To była najlepsza okazja polskiej drużyny. W drugiej połowie było gorzej. Przewaga gospodarzy była z każdą minutą coraz większa. Poznaniacy nie mieli pomysłu na szybką i kombinacyjną grę podopiecznych Gerrarda.

W 62. minucie pojawił się na placu gry Alfredo Morelos. Niedługo potem 24-letni napastnik okazał się bohaterem Rangersów. Zawodnik, który trafił do klubu z Glasgow w 2017 roku z fińskiego HJK bardzo dobrze zachował się w polu karnym. Po dośrodkowaniu z lewej strony Barisicia strzałem głową nie dał szans Bednarkowi. To był dla niego szósty gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach.

Lech ambitnie walczył o wyrównanie, ale to nie był dzień wicemistrzów Polski. Przyjezdni nie byli w stanie oddać przez całe spotkanie nawet jednego celnego strzału.

2. kolejka Ligi Europy:

Rangers F.C. – Lech Poznań 1:0 (0:0)

Bramka: Morelos (68).

Rangers: McGregor – Tavernier, Goldson, Balogun, Barišić – Arfield (80′ Jack), Davis, Kamara – Hagi (69′ Aribo), Roofe (63′ Morelos), Kent (81′ Barker).

Lech: Bednarek – Czerwiński, Šatka, Rogne, Kraweć – Skóraś (74′ Sýkora), Moder, Marchwiński (82′ Awwad), Ramírez (88′ Kaczarawa), Puchacz – Ishak.

Sędziował: Kristo Tohver (Estonia). Mecz bez udziału publiczności.

W drugim meczu grupy D portugalska Benfica po triumfie 3:0 ze Standard Liege umocniła się na prowadzeniu grupy. W istotnym z perspektywy kibiców Lecha Poznań starciu Benfiki ze Standardem Liege długo utrzymywał się bezbramkowy rezultat. Prowadzący w grupie D lizbończycy górowali nad rywalami niemal w każdej statystyce. Do przerwy nie zdołali jednak potwierdzić swojej dominacji strzelonym golem.

Gospodarze otworzyli wynik kilka minut po zmianie stron. Faulowany w polu karnym Luca Waldschmidt wywalczył rzut karny, a jedenastkę pewnie wykorzystał Pizzi. Jego trafienie rozwiązało worek z bramkami. W kolejnych minutach Waldschmidt i Pizzi ustalili wynik spotkania na 3:0, umacniając swój zespół na prowadzeniu w grupie D. Za tydzień Lech podejmie na własnym boisku Standard Liege, a Rangers zagrają na wyjeździe z Benfiką.

W innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu drugiej kolejki rozgrywek Real Sociedad przegrał na własnym boisku z Napoli 0:1. Na Estadio de Anoeta w San Sebastian mierzyli się aktualny lider hiszpańskiej ekstraklasy z drugą ekipą tabeli Serie A. Kibice mieli prawo oczekiwać widowiska na najwyższym poziomie, lecz większych emocji doczekali się dopiero w drugiej części gry.

Rewelacyjnie spisujące się we włoskich rozgrywkach Napoli, w Lidze Europy już po pierwszej kolejce musiało odrabiać straty. Doprowadziła do tego niespodziewana porażka z AZ Alkmaar. W kadrze neapolitańczyków na czwartkowe spotkanie znalazł się już Piotr Zieliński, który przez ostatnie tygodnie pauzował po zakażeniu koronawirusem. Polski pomocnik do treningów powrócił jednak dopiero we wtorek i trener Gennaro Gattuso nie zdecydował się posłać go do boju.

Konfrontacja w San Sebastian do przerwy nie obfitowała w sytuacje podbramkowe. Dość powiedzieć, że w pierwszej połowie piłkarze Realu Sociedad oddalł zaledwie jeden celny strzał na bramkę, goście żadnego. Znacznie ciekawiej zrobiło się w drugiej odsłonie, gdy pierwszą celną próbę na gola zamienił Matteo Politano. Zespół lidera La Ligi po stracie bramki starał się przyspieszyć grę, lecz Napoli mądrze się broniło i ostatecznie dowiozło korzystny rezultat do ostatniego gwizdka.

Wyniki 2. kolejki Ligi Europy:

Grupa A: CFR Cluj – Young Boys 1:1; Roma – CSKA Sofia 0:0

Grupa B: Arsenal – Dundalk 3:0; Molde – Rapid Wiedeń 1:0

Grupa C: Nice – Hapoel Beer Sheva 1:0; Slavia Praga – Bayer Leverkusen 1:0

Grupa D: Benfica – Standard Liege 3:0; Rangers – Lech Poznań 1:0

Grupa E: Granada – PAOK FC 0:0; Omonia Nicosia – PSV Eindhoven 1:2

Grupa F: AZ Alkmaar – Rijeka 4:1; Real Sociedad – Napoli 0:1

Grupa G: AEK Ateny – Leicester City 1:2; Zorya – Braga 1:2

Grupa H: Milan – Sparta Praga 3:0; Lille – Celtic 2:2

Grupa I: Qarabag – Villarreal 1:3; Sivasspor – Maccabi Tel Aviv 1:2

Grupa J: LASK – Ludogorets Razgrad 4:3; Royal Antwerp – Tottenham Hotspur 1:0

Grupa K: CSKA Moskwa – Dinamo Zagrzeb 0:0; Feyenoord – Wolfsberger 1:4

Grupa L: Crvena Zvezda – Slovan Liberec 5:1; Gent – Hoffenheim 1:4.