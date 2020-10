Hetyci – zapomniane imperium (1)

Z cyklu: Romans z historią

Człowiek by żyć musi mieć przede wszystkim dostęp do wody i do pożywienia. Woda jest najważniejszym pierwszym wymogiem jego przetrwania, bo bez niej umiera w ciągu tygodnia lub kilka dni później, a bez żywności potrafi wyżyć prawie do dwu miesięcy. Jeśli ta woda znajduje się w większych jeziorach, wielkich rzekach, wtedy miejsce osiedlenia się staje się bardziej pożądane, bo to pozwala by te akweny użyć jako naturalne granice państwa czy miasta, a także na ochronę od najeźdźców. W terenach górzystych nie muszą być to wielkie rzeki, ważne by woda zasilana topniejącym śniegiem przepływała przez nie przez cały rok. Na tych terenach powstawały i rozwijały się w starożytności cywilizacje, na nich powstawały imperia.

Ośrodki cywilizacyjne na Bliskim Wschodzie i imperia

Ośrodkami cywilizacyjnymi były: Mezapotamia, czyli kraina między wielkiemi rzekami Tygrys i Eufrat (dzisiejszy Irak i półmocno-wschodnia Syria), Lewant (reszta Syrii, Liban, Israel, Palestyna, Jordania), tereny obecnego Iranu, Kaukaz, w Afryce Dolina Nilu, a także obecna Turcja, w niej przede wszystkim Anatolia. W Europie krajami, w których zapoczątkowały się imperia była Grecja i tereny obecnych Włoch. Imperia to Egipt, Babilonia, Asyria, Imperium Achemenickie czyli Pierwsze Perskie, greckie Imperium Aleksandra Wielkiego i Imperium Rzymskie. Nie byłoby cywilizacji europejskich bez wkładu w nią osiągnięć tych wcześniejszych nieuropejskich ośrodków. Dopiero w XX wieku dowiedzieliśmy się o jeszcze jednym imperium istniejącym na tych terenach, które także wzbogaciło cywilizację i kulturę Europy – o Hetytach. Dziw nad dziwy, nie wspominają o nim dokumenty historyczne, ale księgi religijne Starego Testamentu. Innymi słowy nie ma ani słowa w dokumentach pisanych z owych czasów we wszystkich językach z tych terenów odszyfrowanych i znanych badaczom tych cywilizacji. Nie wspominają o nich także historycy nowej ery.

Anatolia i Hetyci

Na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą do Anatolii zaczęła napływać grupa ludzi, której nazwy nie znamy, którzy pod podbiciu kilku szczepów zamieszkujących te tereny, a wśród nich najmocniejsze państewko ludu Hatti, przejęli ich nazwę, osiągnięcia cywilizacyjne, nawet ich bogów dołączyli do swego panteonu. W różnych językach ich nazwa jest zbliżona do ich oryginalnej nazwy Hatti: w języku angielskim Hittitess, polskim Hetyci. W ciągu kilku wieków stworzyli potężne imperium, które wygrywało bitwy z takimi potęgami starożytnymi jak Egipt i Babilonia. Wrogowie imperium po jego obaleniu zrobili wszystko, by zatrzeć wszelkie ślady po nim. Jedynym wyjątkiem są wzmianki o nich w księgach Starego Testamentu, ale były to już czasy kiedy imperium padło, a uciekinierzy stworzyli maleńkie państewka poza Anatolią, najwięcej w obecnej północnej Syrii.

Anatolia od dawna jest miejscem najbardziej zaawansowanych różnych cywilizacji począwszy od okresu kamienia łupanego, poprzez okresy brązu i kilkuset lat żelaza. Rudy różnych metali były znane przez tysiące lat zanim zaistniały epoki brązu i żelaza, ale przez tysiąclecia poważnym problemem było wydobycie z nich czystych metali. Do tego potrzebne były piece rozpalone do bardzo wysokich temperatur. Epokę brązu zapoczątkowano narzędziami z miedzi, którą oddzielano od rudy podgrzewaniem do 1083 stopni Celsjusza. Jest to metal dość miękki, dość szybko zaczęto go utwardzać cyną pozyskamą z jej rudy w temperaturze tylko 232 stopni, której dodawano do miedzi około 10 procent, co stawało się brązem i co zapoczątkowało epokę brązu. Rudy żelaza wymagały wyższej temperatury by wyizolować z niej czysty metal, bo aż 1535 stopni. (Srebro i złoto łatwiej wydobyć z ich rud, ich temperatury topnienia to 961,9 i 1064,18 stopni). Trudno z pewnością ustalić początki tworzenia wymienionych metali, ale najprawdopodobniej Hetyci pierwsi potrafili wydobywać żelazo z rudy, bo potrafili rozpalić swoje piece do ponad 1500 stopni, a więc chyba oni zapoczątkowali okres żelaza w neolicie.

Na mapie stanowisk archeologicznych Anatolii, czyli prowincji w środku obecnej Turcji, znalazłem około 30 głównych stanowisk archeologicznych. Niektóre z nich koncentrowały się na pozostałościach z epok kamiennej i brązu, czyli dorobku mieszkańców tej krainy z czasów wcześniejszych o kilka tysięcy lat zanim Hetyci tu się zjawili.

Tu między innymi odkryto jedną z najstarszych dobrze zorganizowaną osadę ludzką z okresu kamienia łupanego i gładzonego, założoną ponad 8 tysięcy lat temu. (Artykuł o niej pod tytułem „Największe i jedno z najstarszych osiedli neolitu” opublikowałem w „Gazecie” 16 sierpnia 2019 roku). Archeolodzy ciągle dokopują się do zabytków innych dawnych mieszkańców tych terenów – faktycznie Anatolia to najbardziej „rozkopywany” przez nich teren.

Hetyci w Biblii Starego Testamentu

Księgi Starego Testamentu kilkadziesiąt razy wymieniają Hetytów, jak wspomniałem z czasów po upadku imperium, kiedy to na terenie Lewantu istniało jeszcze kilka ich małych państewek. Najczęściej są wzmiankowani jako wrogowie, z którymi „Naród Wybrany” walczył, ale były okresy przyjazne między Izraelitami i Hetytami. Już z pierwszej księdze Biblii, z Księgi Rodzaju, dowiadujemy się, że Abraham kupił ziemię od Hetyty. Inne księgi ralacjonują, że król Dawid miał jednego z głównych wodzów swej armii Hetytę Uriana, że Atramajczycy zaniepokoili się, bo jeden z królów izraelskich sprzymierzył się z Egipcjanami i Hetytami, co wskazywało, że szykuje się do wojny z nimi. Król Salomon, by z jednym z państewek hetyckich ocieplić atmosfere i nawiązać stosunki handlowe, przyjął do swego haremu jako żony dwie hetyckie księżniczki. Ten najsłynniejszy król dawnego Izraela miał według Biblii mieć kilkaset żon i nałożnic, bo to podkreślało jego potęgę polityczną na tamtych terenach. (Ludy semickie, a szczególnie Izraelici, lubili szafować wielkimi liczbami. Dziadek Noego Matuzalem miał umrzeć w wieku 969 lat, armia wyruszająca na wojnę miała mieć w swych szeregach więcej osób niż liczba obywateli całego narodu – liczby te należy podzielić przez dziesięć lub więcej, by zbliżyć się do liczby realnej. A więc jeśli to prawda co Biblia wspomina o haremie Salomona, to chyba mógł mieć tych żon i nałożnic kilkanaście – może nieco więcej).

Nie znajdując w dokumentach historycznych nawet wzmianki o Hetytach, kilku badaczy tego okresu historii uznało teksty biblijne za kłamliwe, bo nie potwierdzone innymi źródłami. Według nich trzeba je odrzucić jako dokument historyczny. To nonsens, bo w wielu księgach pojawia się ta nazwa, a twórcy poszczególnych ksiąg Starego Testamentu nie mieli szansy czytać ksiąg napisanych wcześniej przez innych. Inna grupa historyków przypuszcza, że pisarze biblijni mówią o innej znanej grupie ludzi o nazwie zbliżonej do Hatti. To też bezsensowna konkluzja, bo kilkudziesięciorazowe wzmianki o nich przez różnych twórców poszczególnych ksiąg biblijnych pisanych na przestrzeni kilku wieków automatycznie wyklucza takie przypuszczenie. Obecnie mamy niewzbudzające żadnej wątpliwości dowody nie tylko o istnieniu ale i o zaawansowanej cywilizacji Hetytów dzięki wykopaliskom i odnalezieniu dokumentów pisanych, które dało się odczytać, dostarczających wiele informacji o istnieniu tego starożytnego imperium. Owszem Stary Testament to ksiągi religijne, ale pisane były w czasach im współczesnych, więc szereg ich informacji nie związanych religią i moralnością mają wartość historyczną.

Prace archeologiczne na terenach dawnego Imperium Hetyckiego

W roku 1839 Francuz Charles Texier zapoczątkował wykopaliska na miejscu stolicy Hetytów, Hattusa, ale z braku finansów poniechał je. Dopiero w roku 1887 po odkryciu ogromnej ilości dokumentów w różnych językach na śmietnisku w nowozbudowanej stolicy Egiptu Amarnie pojawiły się dwie gliniane tabliczki w nieznanym dla naukowców języku w oficjalnych dokumentach trzech faraonów, między nimi Echnatona, który chcąc obalić potęgę polityczną kapłanów egipskich stworzył nową religię z jedynym głównym bogiem słońca Ra – inni byli mu poddani, jak np. aniołowie w religiach chrześcijańskich i muzułmańskiej – rodzaj pierwszego monoteizmu. Poza tabliczkami odnaleziono także list gratulacyjny od króla hetyckiego Suppiluliama I do Echnatona po objęciu przez niego tronu faraona. Skorupki i list zostały odczytane dużo później, były pisane jak się okazało hieroglifami hetyckimi. Opuszczone stanowisko archeologii w Hattusie, począwszy od roku 1906 zaczął przekopywać niemiecki archeolog Hugo Winkler: odkryto ponad 20 tysięcy tabliczek pisanych znakami klinowymi. To bogactwo pisemne, a przede wszystkimi zabytki zawansowanej kultury i rzemiosła spowodowały, że inni archeologowie zaczęli przekopywać inne ważniejsze ośrodki hetyckie w których znaleziono wiele innych dokumentów i zaawansowanych kulturowo zabytków. Ciągle jeszcze nie wiedziano kim fatycznie był lud tak bardzo zaawansowany kulturowo i cywilizacyjnie. Dopiero w 1915 pismo hetyckie odszyfrował Czech Bedřich Hrozný. Stacje wykopaliskowe zapoczątkowane nawet kilkadziesiąt lat temu ciągle funkcjonują – wiele nowego dowiadujemy się o tym narodzie i narodach, z którymi się komunikował, potwierdzających potęgę i znaczenie kulturowe tego antycznego imperium tak, że powstał nowy dział nauk archeologicznych, hetytologia.

Tworzenie się Imperium

Prawie nic nie wiemy o Hetytach do czasu gdy znaleźli się w Anatolii. Nie byli ludem Azji, bo nie używali żadnego z języków lub dialektów azjatyckich. Chyba przez Kaukaz, a może obchodząc zachodnie brzegi Morza Czarnego przeprawiali się przez cieśniny Dardanele lub Bosfor na tereny obecnej Turcji około 2000 roku p.n.e. i jak kilka innych ludów przepędzonych ze swych ojczyzn, lub szukających lepszych warunków bytu, osiedlili się w Anatolii. To duży doliny i górzysty teren, z wieloma rzekami przepływającymi przezeń, bogatą glebą – idealne miejsce zamieszania na stałe. Ale nie były puste. Wiele plemion, szczególnie z terenów przeludnionego Kaukazu, tu się wcześniej znalazło. Po drodze niektóre hetyckie rody i plemiona zatrzymywały się w miejscowościach podbitych przez nich i na tych terenach tworzyli swoje państewka i przez jakiś czas byli niezależni i samodzielni. Podbojem zdobywali te tereny, ale w przeciwieństwie do prawie wszystkich najeźdźców nie mordowali ani nie przepędzali mieszkańców ze zdobytych obszarów. Szybko integrowali się z nimi. Podboje się na jakiś czas skończyły gdy jedna z grup tej nacji pokonała dobrze zorganizowany społecznie i ekonomicznie lud Hatti, którzy przenieśli się tu z Kaukazu w trzecim tysiącleciu. Przejęli ich język hattili i w ich stolicy Hattusy stworzyli swoją stolicę. Ale, jak wspomniałem, była to jedna z grup tego narodu i jedno z kilku ich państwek. Po ustabilizowaniu się w swych państewwkach zaczął się okres wojen między nimi. Były to wojny krwawe i niszczycielskie. Zdewastowano kompletnie stolicę nowego ludu Hatti, Hattusę.

Pierwsze imperium Hetyckie i jego likwidacja

Pierwszym, kto zaczął scalać pogrążone w chaosie państewka był władca z Kussary Labarna. Przeniósł swą stolicę do zniszczonej Hattusy, otoczył ją potężnym murem i zaczął jej odbudowę. Zmienił nazwę swego państwa z Hatti na Hattusili. Otooczony był przez wielu dawnych wrogów ze wszystkich stron: od południa z nacjami Kizzawatna i Hurytami, od południowego wschodu z Amorytami, od północy z bojowymi azjanickimi plemionami Kaska, od północnego zachodu z Troją, ktróra w czasach opisanych przez Homera była już ich sprzymierzeńcem. Hettyci tego okresu stali się nacją bojową, od poprzedników w swoich państewkach przejęli wiele zdobyczy przydatnych w prowadzeniu wojen, których nie znali ich przeciwnicy. Następca Labarny Hattusili I obstawił granice częścią swej armii i ruszył w podbój najbogatszych terenów terenów Bliskiego Wschodu, w stronę Mezapotamii, strzeżonej z trzech stron wielkimi rzekami Tygrysem i Eufratem. Zaczął podbój od dobrze obwarowanych bogatych miast-państewek, w obecnej północnej Syrii. Oparło mu się tylko Haleb, obecne Aleppo. Naznaczył na swego następcę na tron adoptowanego syna Mursili. Jako król Mursili I był najzdolniejszym i najpotężniejszym z władców pierwszego Imperium Hetyckiego. Pokonał Halab, przekroczył Eufrat, dotarł do Imperium Babilońskiego.

Jego stolicę Babilon w roku 1595 p.n.e. zrównał z ziemią. Żył tylko 5 lat dłużej zamordowany w spisku pałacowym. Morderstwa pałacowe stały się plagą tego pierwszego Imperium – większość jego władców ginęło mordowanych przez swych następców, nawet jeden z synów uśmiercił ojca. Potęga Hetytów zaczęła się kruszyć, wrogowie odbili wiele terenów i miast, niekiedy nie musieli walczyć o nie, po prostu je zajmowali. Ten upadek trwał długo, aż do czasów kiedy resztki imperium przejął wspomniany Supilluliuma I.

Władysław Pomarański

(Dokończenie za dwa tygodnie)