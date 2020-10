Wygrana Bayernu w Moskwie; Lewandowski bez bramki Bayern Monachium po trudnym boju wygrał w Moskwie z Lokomotiwem 2:1 w meczu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W barwach gospodarzy cały mecz rozegrali Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak, w zespole gości Robert Lewandowski. Bawarczycy pokazali piłkarzom Lokomotiwu jak wykorzystywać schematy dopracowane do perfekcji. W 13. minucie Corentin Tolisso przerzucił piłkę wzdłuż pola karnego na prawą stronę boiska do Benjamina Pavarda, a Francuz natychmiast zgrał piłkę w okolice piątego metra od bramki Guilherme. Tam skuteczną główką popisał się Leon Goreztka. Tak mistrzowie Niemiec objęli prowadzenie, a 11 minut później w identyczny sposób mogli je podwyższyć. Znów spore problemy na lewej obronie Loko miał Maciej Rybus, bowiem Tolisso powtórzył akcję. Dograł piłkę do Pavarda, a ten – ponownie z powietrza i bez przyjęcia – wstrzelił ją w pole karne. Tym razem akcję zamknął Kingsley Coman, ale trafił tylko w słupek. W 57. minucie gracze Hansiego Flicka zagrali to jeszcze raz, tym razem obrońcy Lokomotiwu rozpaczliwie wybronili się przed strzałem Joshuy Kimmicha. Gospodarze w pierwszej połowie tylko raz zagrozili bramce Manuela Neuera. Już w 3. minucie celnie główkował Fiodor Smołow, jednak prosto tam, gdzie stał niemiecki bramkarz. W ofensywie za wiele nie pomagali Rybus i Grzegorz Krychowiak. W inauguracyjnym meczu grupy A Bayern rozbił Atletico Madryt 4:0. Po spotkaniu Robert Lewandowski narzekał na brak okazji do zdobycia bramki. W Moskwie chciał wziąć sprawy w swoje nogi. W 64. minucie wdarł się z piłką w pole karne, gdzie nieprzepisowo zatrzymał go Daniil Kulikov. Nieoczekiwanie arbiter Istvan Kovacs, po konsultacji z VAR, cofnął decyzję o rzucie karnym. Motorem napędowym gospodarzy był Ze Luis, który w 70. minucie popisał się znakomitą asystą. Napastnik Loko uciekł obrońcom i precyzyjnie dograł piłkę w kierunku bliższego słupka. Akcje skutecznie zamknął Aleksiej Miranczuk. Wydawało się, że gospodarze pójdą za ciosem, ale dziewięć minut później wszystko wróciło do normy. Piłkę w okolice dwudziestego metra dostał Kimmich. Niemiec bez zastanowienia przyjął piłkę, a następnie uderzył płasko i nie do obrony. We wtorek w Moskwie koledzy z pomocy wyręczyli Lewego. Wyniki wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów: Grupa A: Lokomotiw Moskwa – Bayern Monachium 1:2; Atletico Madryt – Salzburg 3:2 Grupa B: Szachtar Donieck – Inter 0:0; Borussia Moenchengladbach – Real Madryt 2:2 Grupa C: FC Porto – Olympiacos Pireus 2:0; Olympique Marsylia – Manchester City 0:3 Grupa D: Atalanta Bergamo – Ajax Amsterdam 2:2; Liverpool – FC Midtjylland 2:0 Grupa A 1. Bayern Monachium 2 2 0 0 6-1 6 2. Atletico Madryt 2 1 0 1 3-6 3 3. Lokomotiw Moskwa 2 0 1 1 3-4 1 4. FC Salzburg 2 0 1 1 4-5 1 Grupa B 1. Szachtar Donieck 2 1 1 0 3-2 4 2. Borussia Moenchengladbach 2 0 2 0 4-4 2 3. Inter Mediolan 2 0 2 0 2-2 2 4. Real Madryt 2 0 1 1 4-5 1 grupa C 1. Manchester City 2 2 0 0 6-1 6 2. FC Porto 2 1 0 1 3-3 3 3. Olympiakos Pireus 2 1 0 1 1-2 3 4. Olympique Marsylia 2 0 0 2 0-4 0 Grupa D 1. Liverpool 2 2 0 0 3-0 6 2. Atalanta Bergamo 2 1 1 0 6-2 4 3. Ajax Amsterdam 2 0 1 1 2-3 1 4. FC Midtjylland 2 0 0 2 0-6 0 W środę w Lidze Mistrzów w ramach 2. kolejki zagrały zespoły z grup E-H. W najciekawszym środowym meczu Ligi Mistrzów triumfowała Barcelona. Katalończycy pokonali w Turynie Juventus 2:0. Efektowne zwycięstwo odniósł Manchester United, który na własnym terenie aż 5:0 ograł RB Lipsk. Swój mecz wygrała Borussia Dortmund. Niemiecki zespół 2:0 pokonał Zenit. W spotkaniu nie wystąpił Łukasz Piszczek. Wyniki środowych spotkań Ligi Mistrzów: Grupa E: FK Krasnodar – Chelsea FC 0:4 (0:1); Sevilla FC – Stade Rennais 1:0 (0:0) Grupa F:Borussia Dortmund-Zenit St Petersburg 2:0 (0:0); Club Brugge-Lazio Rzym 1:1 (1:1) Grupa G: Juventus FC – FC Barcelona 0:2 (0:1); Ferencvarosi TC – Dynamo Kijów 2:2 (0:2) Grupa H:Istanbul Basaksehir-Paris St-Germain 0:2 (0:0); Manchester Ud.-RB Lipsk 5:0 (1:0) GRUPA E 1. Chelsea 2 4 4-0 2. Sevilla 2 4 1-0 3. Rennes 2 1 1-2 4. FK Krasnodar 2 1 1-5 GRUPA F 1. Lazio 2 4 4-2 2. Club Brugge 2 4 3-2 3. Borussia D. 2 3 3-3 4. Zenit St. Petersburg 2 0 1-4 GRUPA G 1. Barcelona 2 6 7-1 2. Juventus 2 3 2-2 3. Dynamo Kijów 2 1 2-4 4. Ferencvaros 2 1 3-7 GRUPA H 1. Manchester United 2 6 7-1 2. PSG 2 3 3-2 3. RB Lipsk 2 3 2-5 4. Istanbul 2 0 0-4 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

