Baza Isofix w fotelikach samochodowych – czy warto w nią zainwestować?

Na rynku europejskim są dwa sposoby mocowania fotelików dla dzieci. Pierwszym z nich są tradycyjne pasy samochodowe, a drugim – Isofix. Czym jest ten system, jaką pełni rolę i czy warto w niego zainwestować? Czy pasy samochodowe są mniej bezpieczne od systemu Isofix?

Zanim pojawiła się możliwość wyboru, rodzice wykorzystywali pasy bezpieczeństwa do przypinania fotelików samochodowych. Taka opcja również jest w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa dziecka w czasie podróży. Jednak, jak się okazało podczas licznych kontroli na drogach, rodzice często popełniają uchybienia w czasie montażu fotelika. Takie sytuacje narażają dziecko na utratę zdrowia chociażby podczas gwałtownego hamowania.

Oto najczęściej popełniane błędy podczas montażu fotelika samochodowego:

zbyt luźne lub skręcone pasy bezpieczeństwa,

nieprawidłowe przełożenie pasów w specjalnych szynach,

źle lub niestabilnie ustawiony fotelik.

Odkąd baza Isofix jako produkt pojawiła się na rynku europejskim, powyższe problemy zaczęły być eliminowane. Liczne testy bezpieczeństwa przekonują rodziców, że dziecko podczas jazdy z bazą isofix będzie bezpieczniejsze, niż w tradycyjnych fotelach przypinanych na pasy.

Międzynarodowy poziom bezpieczeństwa

System Isofix został opracowany przez międzynarodowy zespół specjalistów. Polega on na sztywnym mocowaniu fotelików samochodowych na tylnej kanapie, prosto do ramy auta. Te dwa uchwyty zazwyczaj znajdują się pod maskownicą pomiędzy siedziskiem a oparciem. Trudno jest dostrzec je za pierwszym razem. Zastosowanie tego systemu w zasadzie wyklucza nieprawidłowy montaż. Aby fotelik nie mógł przemieszczać w osi obrotu wokół uchwytów najlepiej będzie wybrać model wyposażony oprócz Isofix także w górny pas kotwiczący Top Tether lub nogę stabilizującą. Tylko foteliki z grupy III (15-36 kg) nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń.

Warunkiem koniecznym do korzystania z systemu Isofix jest posiadanie samochodu wyposażonego w te specjalne uchwyty. Niegdyś był to dodatek do aut z wyposażeniem niemalże ekskluzywnym, od kilku lat staje się to jednak standardem. I warto z niego skorzystać.

Bezcenne bezpieczeństwo

Zestaw, na który składa się fotelik i baza isofix, chociaż często droższy niż modele zapinane na pasy, ma jednak wiele plusów:

oszczędza czas i nerwy podczas przepinania fotelika w czasie zmiany auta,

wyklucza ryzyko nieprawidłowego przypięcia fotela, ponieważ w tym przypadku nie ma jak popełnić błędu,

wypada znacznie lepiej w niezależnych testach bezpieczeństwa podczas wypadków samochodowych,

oprócz bezpośredniego wpięcia do ramy auta, posiada dodatkowe zabezpieczenia w postaci pasa TopTether oraz nogi stabilizującej.

Poprawny montaż przede wszystkim

Jeśli auto jest wyposażone w system Isofix, warto poszukać fotelika, który będzie wysoko punktowany w testach bezpieczeństwa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie, należy sprawdź czy wybrany model współgra z posiadanym samochodem. Nie każdy fotelik z systemem Isofix pasuje do uchwytów zamocowanych w aucie przez jego producenta. Niestety nie są one uniwersalne, chociaż do tego właśnie dąży obowiązująca ustawa. Następnym krokiem, którego nie można pominąć jest zapoznanie się z instrukcją obsługi fotelika. Bowiem źle zamontowany fotelik, bez względu na to czy ma Isofix, czy do wpięcia należy użyć tradycyjnych pasów samochodowych, nigdy nie spełni swojej funkcji i może wówczas zagrażać zdrowiu, a nawet życiu dziecka.