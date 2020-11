Budżet Ontario – czego możemy oczekiwać? Ten budżet był wyzwaniem dla premiera Douga Forda, wybranego dzięki obietnicom obniżenia wydatków – zastanawiano się, czy jest on gotowy wydać tyle pieniędzy ile jest potrzeba, aby ochronić ludzi przed COVID-19 i pobudzić odbudowę gospodarki po pandemii? A teraz Ford ujawnia największy deficyt budżetowy w historii prowincji. To dopiero drugi budżet rządu Forda. Pierwszy, ogłoszony w kwietniu 2019 r. przez ówczesnego ministra finansów Vica Fedeliego, wywołał oburzenie wieloma cięciami wydatków, m. in. propozycją zmniejszenia finansowania jednostek zdrowia publicznego, która ostatecznie została odwrócona. Najnowszy raport finansowy rządu, opublikowany w sierpniu, przewiduje w roku budżetowym 2020-21 deficyt w wysokości $38,5 mld. Wynika to z prognozy, że gospodarka skurczy się w tym roku o 6,7 procent, a rządowy dochód z podatków zmniejszy się o około 10,8 miliarda dolarów. Tylko jedna czwarta małych firm w Ontario mówi, że ich dochód nie spadł, według sondażu Canadian Federation of Independent Business (CFIB). CFIB wyrażał nadzieję, że ten budżet wprowadzi ulgi w składkach na rzecz prowincyjnego podatku zdrowotnego dla pracodawców, dodatkową pomoc w federalnym programie dotacji na opłatę czynszów dla przedsiębiorstw i wywiązanie się z obietnicy kampanii Forda, aby obniżyć opłaty za prąd o 12 procent. Według nowego sondażu, wielu Ontaryjczyków popiera wydatki rządowe w czasie pandemii i nie ma nic przeciwko zadłużeniu, jakie wydatki te spowodują. Z sondażu przeprowadzonego przez Abacus Data wynika, że 82 procent respondentów chce, żeby rząd „zrobił to, co trzeba w celu ochrony ludzi pokrzywdzonych przez pandemię i zależnych od usług publicznych”, nawet jeżeli to wiąże się z wysokim deficytem. Tylko 18 procent respondentów chce, aby rząd agresywnie ograniczał deficyt. Badania przeprowadzone przez Financial Accountability Office of Ontario (FAO) wykazały, że wydatki rządu prowincji stanowią zaledwie trzy procent $110 miliardów dolarów bezpośredniego wsparcia dla osób prywatnych, przedsiębiorstw i sektora publicznego w Ontario w okresie pandemii. Źródłem pozostałych 97 procent jest rząd federalny. Rząd federalny i prowincyjny nie ogłosiły budżetów wiosną w tym roku, uzasadniając się nieprzewidywalnym rozwojem pandemii. Szczegóły W swoim pierwszym budżecie w okresie pandemii rząd Ontario przeznacza 187 miliardów dolarów (174,6 miliardów na programy i 12,5 miliardów na spłatę zadłużenia) – to rekordowa kwota. Środki są przeznaczone na wsparcie finansowe sektora opieki zdrowotnej, pomoc dla seniorów mieszkających w swoich domach i dofinansowanie opłat za energię dla przedsiębiorstw. Plan fiskalny przedstawiony dzisiaj przewiduje również rekordowy deficyt na ten rok w wysokości 38,5 miliardów dolarów, co zgadza się z letnimi prognozami rządu. Zapowiadano, że plan powrotu do zrównoważenia budżetu zostanie zaprojektowany w budżecie na 2021 r. Deficyt jest o 18 miliardów dolarów wyższy niż ten, który przewidywano w marcu. Przewidywany deficyt na przyszły rok to 33,1 miliardów dolarów. Rząd konserwatywny mówi, że wydaje 2,5 miliardów dolarów więcej na szpitale w tym roku finansowym, w tym 572 milionów dolarów przeznaczonych jest specjalnie na wyrównanie wydatków na COVID-19. Budżet obejmuje również ulgę podatkową mającą na celu pomóc seniorom pozostać dłużej w swoich domach. Ta ulga zwróci im 25 procent kosztów kwalifikujących się remontów do 10 000 dolarów, niezależnie od ich dochodów i tego, czy są oni winni podatki za 2021 rok. Dokument nie podaje jednak kosztów wprowadzenia w życie nowych zasad opieki długoterminowej ogłoszonych na początku tego tygodnia, który zapewniałby mieszkańcom domów opieki około czterech godzin bezpośredniej opieki każdego dnia. Główne punkty budżetu: 7,5 miliarda dolarów nowego finansowania na wydatki na opiekę zdrowotną związaną z COVID-19, w tym dodatkowe 572 miliony dolarów dla szpitali.

1,75 miliarda dolarów na stworzenie nowych miejsc w placówkach opieki długoterminowej, co ma zwiększyć ich pojemność o 30 000 miejsc.

Przedłużenie tymczasowego świadczenia 200 dolarów na każde dziecko dla rodzin z dziećmi w wieku do 12 lat, i 250 dolarów na osobę niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu w wieku do 21 lat, aby pomóc rodzinom z wydatkami związanymi z COVID-19, jak na przykład zabezpieczenie odpowiednich urządzeń technicznych.

680 milionów dolarów na zwiększenie zasięgu internetu i połączeń telefonii komórkowej w prowincji, co pomoże osobom zamieszkałym w odległych regionach, daleko na północy i rdzennym społecznościom w Ontario.

60 milionów dolarów na przestrzeni trzech lat dla Black Youth Action Plan – jest to podwojenie oryginalnego finansowania.

Wznowienie i uaktualnienie dawnego liberalnego programu „Healthy Homes renovation tax credit”, który wygasł w 2016 roku i pozwalał seniorom ubiegać się o zwrot 15 procent kosztu renowacji, aby mogli dłużej pozostać w swoich domach. Teraz program nazywa się „Seniors Home Safety tax credit” i seniorzy mogą teraz ubiegać się o zwrot 25 procent kosztów renowacji do 10 000 dolarów.

1,7 miliarda dolarów w tym roku i 1,9 miliarda dolarów w przyszłym roku na budowę nowych szkół i modernizację istniejących szkół.

150 milionów dolarów na 20-procentowy kredyt turystyczny „staycation”, aby zachęcić Ontaryjczyków do wypoczynku w domu.

100 milionów dolarów finansowania w celu wspierania turystyki, kultury i sportu, które zostaną rozdzielone za pośrednictwem Ontario Trillium Foundation.

25 milionów dolarów jednorazowego finansowania dla instytucji artystycznych, aby pomóc im pokryć straty operacyjne spowodowane przez pandemię.

26 milionów dolarów na modernizację parków prowincyjnych.

37 milionów dolarów na ochronę jakości wody, w tym 12 milionów dolarów przeznaczonych specjalnie na wykrywanie koronawirusa w ściekach.

