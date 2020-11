DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI? PROSZĘ WYPIER**LAĆ!

Z cyklu: Wieści z frontu

Bardzo smutny jest ten 11 listopada 2020 roku. Znowu święta pamięć historii mojej Warszawy, skąpanej we krwi ofiar II wojny światowej i obu powstań warszawskich, zbrukana została kolejnym pochodem neofaszystów, którzy mając orła na szalikach nie wahają się wystawiać ręki w plugawym pozdrowieniu sieg heil!



Duda odznaczył pośmiertnie Romana Dmowskiego Orderem Orła Białego. Nie świętuję. Ta wymarzona niepodległa Polska ma dziś gębę Dmowskiego. Śmierdzi faszyzmem i antysemityzmem. Rządzą nami zdrajcy. Jan Tomasz Gross jakże słusznie zdiagnozował naszą sytuację w eseju “PiS i antysemityzm, czyli pośmiertne zwycięstwo Dmowskiego”, wydanego nakładem Austerii.



Bąkiewicz na Marszu Niepodległości apeluje do kiboli, by byli prawdziwymi rycerzami i nawołuje ich do zdobycia Jerozolimy (sic!).



Chuligani z ONR bili się z policją i podpalali mieszkania, lecz pamiętać trzeba, że to nie oni są prawdziwym zagrożeniem. Prawdziwym jest zła władza, która schlebia faszystom, a jeszcze bardziej – faszyzm, który lęgnie się powszechnie w umysłach i zniewala od wewnątrz. Wiktor Woroszylski napisał o tym piękny wiersz “Państwa faszystowskie”. http://www.otwarta.org/wiktor-woroszylski-panstwa-faszystowskie/



O tym mechanizmie wspaniale opowiada w swoim wykładzie prof. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Wykład nazwał “Psychologia nazizmu”. Serdecznie polecam Państwa łaskawej uwadze właśnie dzisiaj: https://youtu.be/rY3XGpc3NLM



Duda takim samym orderem, co Dmowskiego, odznaczył też niedawno innego “bohatera” naszej zbiorowej wyobraźni, Don Stanislao, czyli kardynała Dziwisza. Jakże groteskowo brzmi wołanie Kaczyńskiego do obrony Kościoła za wszelką cenę wobec raportów watykańskich o tuszowaniu pedofilii. Na jakich fundamentach zbudowano naszą ojczyznę?



Ostatnio trwa nagonka na kobiety, które faszyści chcą uprzedmiotowić i uczynić z nich trzodę rozrodczą. Polecam w tym kontekście song młodej utalentowanej i zaangażowanej społecznie wokalistki Justyny Biedrawy: https://youtu.be/m9nBzPkis0A



To co ja mam świętować? Faszystowską Polskę? Mam się cieszyć, że żyję w takim kraju, w którym rządzą faszyści, a większości społecznej to się całkiem podoba? Czuję się jak na stypie. Wielki żal i szkoda. Nasze marzenia o wolnej niepodległej Rzeczypospolitej legły w gruzach.



Przemysław Wiszniewski

