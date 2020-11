Ergonomiczna sala konferencyjna – jak ją urządzić

Sale konferencyjne są szczególnym miejscem w każdej firmie. To tutaj toczą się najważniejsze dyskusje biznesowe, podpisywane są istotne umowy oraz oczywiście szkoleni czy dokształcani pracownicy. Warto zadbać o to, aby każde z tych wydarzeń przebiegało w maksymalnie komfortowych i profesjonalnych warunkach. Ten cel można osiągnąć w stosunkowo prosty sposób: wyposażając i urządzając salę konferencyjną wedle najwyższych standardów.



Zaplanuj aranżację przestrzeni



Żeby jednak nie było za łatwo, przedsiębiorcy czasami mogą mieć pod górkę z odpowiednim planowaniem całej aranżacji w salach konferencyjnych. Nie wystarczy bowiem wyposażyć jej w podstawowe meble jak stoły i krzesła, ale również w całą masę dodatkowych i niezbędnych akcesoriów. To między innymi ekrany projekcyjne i projektory, stoliki na sprzęt elektroniczny i oczywiście sam sprzęt, pudełka na kable, przedłużacze, tablice do rysowania, fliparty itp. Przestrzeń w sali konferencyjnej powinna być funkcjonalna, co oznacza, że każdy uczestnik powinien doskonale widzieć ekran i przemawiającą osobę. Należy wziąć pod uwagę oświetlenie w sali: czy jest sztuczne lub naturalne, z której strony pada, czy nie będzie przeszkadzało w wyświetlaniu treści na ekranie. W przypadku dużych okien konieczne mogą okazać się ciemne rolety. Warto przemyśleć też sprawę dodatkowego wyciszenia ścian, zwłaszcza gdy sala konferencyjna znajduje się w środku budynku i dochodzą do niej przeróżne hałasy.



Wybierz dobry stół



Niewątpliwie centralną częścią takich pomieszczeń są stoły konferencyjne. Zwykle długie, mieszczące nawet kilkanaście osób, pełnią najważniejszą funkcję i stanowią centrum każdej sali. Stół powinien być dobrze dobrany do przestrzeni pod względem nie tylko wyglądu i dopasowania wizualnego, ale przede wszystkim swojej wielkości i rozmiarów. Chociaż jest centralnym meblem, nie może wprowadzać w pomieszczeniu za dużego ścisku, ale pozostawiać swobodę przejścia. Dobrym pomysłem jest zakup stołów z regulowaną wysokością, która pozwala na ustawienie go w optymalnej pozycji dla dyskutantów i słuchaczy. Mogą być też wyposażone w otwory do przeprowadzenia kabli, przez co łatwiej będzie je potem ukryć przez wzrokiem gości.



I jeszcze lepsze krzesła



Ponieważ same spotkania biznesowe czy szkoleniowe często trwają godzinami, należy zadbać w szczególności o to, aby ten czas upłynął na wygodzie i komforcie – bez bolących pleców i chęci ciągłej zmiany pozycji. Sprawdzają się w tym zadaniu ergonomiczne krzesła biurowe z www.ajprodukty.pl/meble-biurowe/krzesla-biurowe/6205400.wf, które występują w modelach klasycznych i tradycyjnych, ale też bardziej zaawansowanych, wyposażonych w mechanizmu regulacji oparcia i siedziska. Podstawą są też wygodne zagłówki oraz podłokietniki, które utrzymują ciało w pozycji z jednej strony wygodnej, a z drugiej zdrowej dla kręgosłupa. Dzięki korzystaniu z ergonomicznych krzeseł znacznie spada ryzyko pojawienia się bólu pleców czy szyi po wielogodzinnej konferencji. A to w przypadku ważnych rozmów biznesowych z pewnością nie pozostaje bez wpływu na potencjalnego inwestora czy kontrahenta.