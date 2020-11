Hetyci – zapomniane imperium (dokończenie)

Z cyklu: Romans z historią

Drugie Imperium Hetyckie

Pierwsze imperium trwało niezbyt długo począwszy od rządów Hattusilliego I (1650-1620 p.n.e.) do około roku 1500. Zaczęło słabnąć po morderstwie Mursiliego I i następującej po tym fali spisków pałacowych, po wymordowaniu realnych i wyimaginowanych pretendentów do tronu i ich rodziny. To było powodem utraty wielu terytoriów aż do około roku 1380, kiedy to imperium zaczęło się odradzać. Nabrało przyśpieszenia, gdy na tronie zasiadł Suppiluliuma I, ale dokładnej daty jego panowania nie znamy. Hetyci chyba nie znali żadnego kalendarza, albo nie przywiązywali wagi do umiejscowiania w czasie ważnych wydarzeń. Nie znajdujemy między innymi w jakim roku królowie zaczynali swoje panowanie, w jakim kończyli. Znamy tylko niewiele ścisłych dat wydarzeń, ale one dotyczyły wojen i różnych innych kontaktów z zaawansowanymi kulturowo krajami – oni podają te daty. Spójrzmy na panowanie wspomnianego Suppiluliuma I. Jeden z poważnych współczesnych historyków, O. R. Gurney, twierdzi, że rządził krajem w latach 1380 do 1346, bo miał umrzeć w roku epidemii, której datę znamy z innych źródeł. Inny, M. van der Mieroopa, twierdzi na podstawie swoich zebranych materiałów, że to były lata 1344-1322. Choć nie znamy wielu dat, to znamy okresy czasu, w których mieszczą się wydarzenia.

Pamiętajmy, że drugie imperium istniało w latach od około 1380 do około 1200, i że w czasie jego rozkwitu rządziło nim kilkunastu królów, z tych najbardziej zasłużonymi dla kraju byli po Suppiluliama I Mursili II, Muwatalli II, Mursili III, Hattusilli III i Muwatallis. Ta szóstka zbudowała potężne imperium i choć nie udało odzyskać się niektórych terytoriów, ale w to miejsce zdobywano nowe. Suppiluliuma I podbił kilka bogatych miast–państw w Syrii, opierając swe granice o góry Libanu, czyli wszedł na azjatyckie tereny Egiptu. Mursili II zajął się wojnami z państewkami na północ od jego kraju pokonując między innymi najbardziej niebezpieczne dla Hetytów plemiona Kasków, oraz odzyskał zbuntowane miasto Karkemisz w Syrii. Ci dwaj królowie stworzyli z kraju znowu liczące się i potężne państwo na Bliskim Wschodzie, które odziedziczył syn Mursiliego II, Muwatallli II. On to musiał zmierzyć się z Egiptem w wojnie, ale o tym nieco później.

Najpotężniejszy z sąsiadów – Egipt

Egipt w tym czasie miał wiele problemów. Jeden z jego władców chcąc odsunąć kapłanów od wpływów politycznych w państwie, stworzył nową religię: za głównego boga uznał Ra – Słońce, a jemu poddani zostali inni bogowie. Siebie nazwał Echnatonem, zbudował swoją nową stolicę Amarnę i razem z piękną Nefertiti rządził krajem do swej śmierci. Królem po nim został małoletni syn od jego dalszej żony, Tutenhamon, ale ich córka Anchesenamon była współrządczynią w państwie, gdy zaczął rządy. Zmarł lub prawdopodobnie został zamordowany nie dożywając 20. roku życia. Z tego czasu zachował się w archiwach dziwny list do Suppiluliumasa I, który cytuję: „Mój mąż zmarł. A ja nie mam syna. Mówią, że masz wielu synów. Daj mi zatem jednego z nich, a zostanie moim mężem”. Do dzisiaj nie wiemy czy list ten wysłała Nefertiti czy wspomniana jej córka, żona Tutenchamona, najprawdopodobniej ta druga.

Oferta była bardzo podniecająca – jeden z synów władcy znalazł się w drodze na południe, ale nie dotarł do Egiptu, bo został zamordowany. Władca nie posłał drugiego syna, bo albo trzeba było bronić kraju i nie było czasu na zajęcie się tym ewentualnym ożenkim, albo odkrył, że syna zabili Egipcjanie – zamiast syna wybrał się sam z wojskiem na południe, zajął resztę egipskiej Syrii, bo do tego tego czasu władał jedynie północną. W Egipcie zaczęto wymazywać wszystko co pozostawił po sobie Echnaton. Trwało to dość długo w przywracaniu dawnych porządków w kraju, pozostali przy życiu kapłani odzyskali swoją uprzywilowaną pozycję, boga Ra zdeklasowano jako jednego z bogów z pozycji absolutnego władcy wszechświata. Podbite miasta w Syrii były, jak wspomniałem, wcześniej pod władaniem Egiptu. Oba imperia szykowały się do wojny.

Bitwa pod miastem Kadesz

Gdy Hetyci zawojowali ważną twierdzę egipską Kadesz, doszło do bitwy między władcą hetyckim Muwatallim II i Ramzesem II, ale dopiero po kilkudziesięciu latach wygrzebania się Egiptu po chaosie spowodowanym drakońskimi przemianami w kraju przez Echnatona. Była to największa i najbardzej spektakularna bitwa drugiego tysiąclecia przed naszą erą na Bliskim Wschodzie. Faktycznie ta jedna bitwa pod Kadeszem zadecydowała o całej wojnie. Miała ona miejsce chyba w latach siedemdziesiątych stulecia zaczynającego się w roku 1300 p.n.e. W bitwie tej walczono z kilku tysiący rydwanów po obu stronach. Hetyci mieli ich więcej, były większe i solidniejsze, bo zbudowane częściowo z żelaza, gdy Egipcjanie ciągle tkwili w epoce brązu. Pole walki wybrał doświadczony w bojach Muwatalli II usuwając się z dużego placu od strony zdążających w stronę miasta Egipcjan, ukrywając swe wojska po przeciwnej stronie Kadeszu w mieliźnie rzeki Orontes. Młody faraon sprowadził do Syrii armię złożoną z czterech dywizji, razem 20 tysięcy wojowników.

Tej samej wielkości była armia Hetytów. Ramzes II od podstawionych dwóch żołnierzy hetyckich udających uciekinierów dowiedział się, że ich wojsko przestraszone potęgą faraona wycofało się pod Aleppo. Uwierzył w te brednie, ale na wszelki wypadek zbudował na wspomnianym placu obóz wojskowy przez wyruszeniem do miasta. Jedna dywizja była przy nim dwie inne otoczyło obóz dla ochrony go od ewentualnego ataku, czwartą umieścił w oddaleniu, jako tę, która miała w razie potrzeby zwycięsko dokończyć walkę. Nie zdążył wyruszyć w stronę miasta by je przejąć, bo uprzedziły go główne siły hetyckie uderzając z zaskoczenia na dywizję Ra. Swymi wielkimi ciężkimi rydwanami z łatwością przebiły się przez ochronę małych rydwanów egipskich. Wojownicy dywizji Amon widząc klęskę zaatakowanej dywizji zaczęli uciekać jak i członkowie dywizji Ra. Hetyci zamiast pędzić za nimi wdarli się do obozu spodziewając się ogromnych łupów. To był wielki błąd taktyczny: ciężkie i małozwrotne rydwany zaplątały się w namiotach rozstawionymi blisko siebie. Nie tylko ich rydwany były z żelaza, ale miecze, tarcze, rynsztunek, a nawet częściowa ochrona koni bojowych.

Rydwany Egipicjan były mniejsze, zbudowane z drewna umocnione tylko niezbyt twardym metalem miedzią, były jednoosobowe, gdy na hetyckich poza wojownikiem znajdował się żołnierz chroniący tarczą i mieczem wojownika walczącego, a trzecim był przewoźnik. Ramzesowi udało się powstrzymać wielu uciekinierów, włożył na siebie kołczugę, stworzył szyk bojowy i na czele rydwanów zaatakował zaplątanych w namiotach Hetytów. To ich zaskoczyło, zaczęli bezładnie uciekać pieszo, niektórzy na niezaplątanych rydwanach w stronę rzeki. Na brzegu je zostawiali i wpław przez rzekę – uszli, podobnie jak niektórzy piechurzy, z życiem. Pod wieczór tego dnia do walki dołączyła dywizja Seth. Następnego dnia do atatku na Hetytów dołączyła także dywizja Ptah. Armia przeprawiła się przez mieliznę rzeki na rydwanach, Hetyci postradali wcześniej większość swoich „czołgów”, musieli się bronić już jako piechurzy. Udało im się zmusić Egicjan do odwrotu, mimo że ci mieli straty tylko w dwu dywizjach. I chociaż sam faraon prowadził wojsko w ataku, tak na jego rozkaz opisany został pismem hieroglificznym ten epizod wojny:

„Jego Królewska Mość rzucił się między szyki nikczemnego Hetyty sam jeden. Ruszył naprzód, a gdy się rozejrzał, ujrzał, że otacza go 2500 rydwanów zmierzających do niego oraz wszyscy zwiadowcy nikczemnego Hetyty z licznych krajów, które mu towarzyszyły”.

Był bogiem, więc w mentalności Egipcjan takie przechwałki były łatwe do przełknęcia. Jeszcze bardziej bezczelnym kłamstwem była rzekoma prośba wodza Hetytów o rozejm w czasie tej walki. Oto następny tekst, który miał być tekstem przesłanym faraonowi przez króla Muwatallisa II. Po zapoznaniu się z listem Ramzes przeczytał go swym doradcom czekając na ich reakcję. Oto rzekomy list:

„Twój pokorny sługa oznajmia, iż jesteś synem Re, z jego ciała, tym, pod którego władzę oddał on połączone kraje Egipt i kraj Hatti, to twoi słudzy leżą u Twych stóp… Tak wielka jest twoja władza i twa moc ciążą na kraju Hatti … Spójrz na wczorajszy dzień, zabiłeś sto tysięcy ludzi, a dziś powracasz i nie szczędzisz pozostałych. Nie sróż się zanadto zwycięski królu, pokój lepszy niż wojna. Daj nam tchnienie życia”. Doradcy doradzili mu że „nie ma nic złego w pojednaniu, gdyż któż Ci się oprze w dniu twego gniewu”.

W rzeczywistości władca Hetytów nie mógł napisać tego listu, bo przecież nie stracił stu tysięcy ludzi, bo przecież nie wierzył w bzdury, że egipskI bóg Re oddał jemu jego państwo we władanie, tak jak faraonowi Egipt. Wspomniany drugi dzień walki to klęska nie Hetytów, ale Egipcjan, bo uciekli z miejsca walki. Jeśli on wymyślił rozejm i przedstawił go faraonowi, mogło to nastąpić dopiero do skończonej wojnie kiedy to nie jego następca, ale faraon przyjął niekorzystny rozejm bez zmiany granic. Po bitwie Muwatalli II nie powrócił do swej stolicy: wyciągięto z rzeki rydwany, inne usprawniono i natychmiast ruszył na wschód by ukarać nominowanego przez władcę Hetytów króla w krainie przylegającej od wschodu do Kadeszu, bo zdradził go i przechodząc na stronę Egiptu. Usunął go z urządu i mianował na tron kogoś kto był mu wiernopoddańczy. Stąd wyruszył w stronę Damaszku likwidując po drodze jednostki egipskie, zajął egipską prowincję Uri: tereny te stały się rodzajem wału obronnego przed najazdami od strony południowej i wschodniej na jego kraj. Inny z królów Tuthalijas IV dołączył Cypr do imperium. Egipcjanie przekonali się, że państwo hetyckie jest nie do pokonania, wbrew temu, co przekazywano ludowi w propagandzie. Po wielu latach od tej bitwy w traktacie pokojowym zawartym z królem Hetytów Huttisilli III zgodzili się na status quo, czyli na niezmienianie granic.

Traktat pokojowy Egipcjanie spisali pismem hieroglificznym, Hetyci przekazali wieść prawdziwą po aramejsku, czyli w najbardziej rozwiniętym języku owych czasów, powszechnie używanym w wielu krajach – taka dawna lingua franca jak łacina w średniowieczu, bo wojnę wygrali, bo nie musieli się pozbywać terenów i miast zabranych Egipcjanom. Faraon był bogiem w powszechnym przekonaniu, dlatego i wszystkie inne klęski i upokorzenia faraonów nie były notowane w kronikach, ani wydrapywane hieroglifami na ścianach budynków, jak choćby upokarzające dla Egiptu opuszczenie ich kraju przez Izraelitów pod wodzą Mojżesza. Hetyci chlubili się z tego, że ich król upokorzył najpotężniejszego z władców tego terenu. Te dwa różniące się od siebie dokumenty, dotyczące tego samego traktatu pokojowego, przetrwały, nieco poszczerbione, do naszych czasów.

Koniec imperium

Złe czasy nastąpily dla imperium począwszy od roku 1200 p.n.e. Na skutek klęski głodu masa ludów bałkańskich zaczęła się przemieszczać na Bliski Wschód. Powstał sojusz wojskowy ludów europejskich z państwami ze wschodnich i południowych wybrzeży Morza Śródziemnego. Weszli do niego między innymi Filistyni, Sardowie, Achajowie, Danowie, a nawet Etruskowie i Libijczycy. Nazwali się Ludem Morza. Upadła w tym czasie przyjazna Hetytom Troja. Próbował zatrzymać ich w pochodzie Suppiluliuma II, zwyciężył trzy bitwy morskie, ale to nie zatrzymało ich w podbijaniu imperium. Znowu ożyli Kaskowie, którzy prawie od początku państwa hetyckiego prowadzili z nim wojny. Zdobyli i zniszczyli Hattusą około roku 1190 p.n.e.

To był już koniec imperium. Uciekinierzy z Hattusy i innych części Anatolii przemieścili się do obronnych miast Cylicji położonej na południe od jej granic, ale przeważnie w ufortyfikowanych miastach Syrii. Stworzyli tam własnych kilkanaście małych państewek; niektóre upadały w walkach bratobójczych. Do ostatecznej likwidacji Hetytów przyłączyło się nowopowstałe drugie imperium assyryjskie. Najmocniejsze z jego miast-państw, Karkemisz, zawojował Sargon II w roku 717 p.n.e. Skończyło się imperium i pozostałe, zdobyte pozostałości rozproszone poza Anatolią. Ani jeden z dziejopisarzy starej i nowej ery nie wspomniał o nim nawet jednym słowem. Pozostała jedynie nazwa narodu w Biblii, ale i tam nie ma żadnej wzmianki o tym, że to kiedyś, przed czasami biblijnymi, było potężne imperium.

Ten zmasowany atak ze wszystkich stron na Hetytów był spowodowany przede wszystkim chęcią obłowienia się w tym bogatym kraju, nauczenia się tego wszystkiego co było postępowe i nowe, a znane tylko Hetytom, a najbardziej chodziło o zdobycie żelaza i tworów z niego, oraz nauczenie się wytapiania go, bo żelazna broń i ochrona ciała dawały przewagę na polach bitew. To był tak cenny metal, że kosztował pięciokrotnie więcej od złota i czterdziestokrotnie więcej od srebra, bo jego hetyccy producenci postarali się o to, by żelazo nie rozprzestrzeniało się po świecie. Po upadku imperium zaczęto je wytapiać w innych krajach, co zapoczątkowało epokę żelaza.

Społeczeństwo hetyckie

Miało ono charakter patriarchalny. Na czele państwa i suwerennnych księstw będących częścią imperium był król (tabarna), nie tylko władca, ale sędzia, najważniejszy kapłan i naczelny dowódca armii. Najbogatsze rody musiały go zatwierdzić i niekiedy musiał się konsultować z ich starszyzną zgrupowaną w radzie. Jego żona (tawananna) miała pozycję nieznaną w żadnym innym kraju. Po śmierci męża i po wyborze nowego króla ona rządziła krajem, a nowy król zaczynał swoje królowanie po jej śmierci – gdy zmarł wcześniej od niej był tylko królem tytularnym. To były jej realne rządy we wszystkich sprawach państwowych i relacjach z sąsiednimi krajami. Najwyższe stanowiska w państwie przyznawano członkom starych bogatych rodów: ich przedstawiciele byli kapłanami, urzędnikami dworskimi, wodzami w jednostkach wojska.

Dużą grupą obywateli byli posiadacze ziemi. Byli to lenni, rodzaj rodzaj średniowiecznych wasali, nie mogli jej odsprzedać, jedynie utylizować, oraz wojownicy, których pola oddane im przez króla były ich własnością, mogli ją odsprzedawać i kupować od innych wojowników-rolników. Nie było w społeczności niewolników, ci bez ziemi pracowali za odpłatą u posiadaczy ziemskich, mogli poślubić prawie każdą kobietę w państwie. Rolnicy, poza uprawą swych działek, z których zbierali pszenicę, jęczmień, figi, jabłka, morele, len, winorośl, hodowali też zwierzęta, głównie bydło, owce, świnie. Dużo ludzi pracowało przy wytopie żelaza i przy budowie rydwanów, zbroi, stroju ochronnego bojownika z tego metalu, a także produkowali różnego rodzaju rzeźby, narzędzia i różne inne przedmioty potrzebne w życiu codziennym, na przykład miski, dzbany, kadzie.

Prawodawstwo hetyckie, szczególnie na początku , było dość surowe, ale na ogół łagodniejsze niż w wielu ówczesnych krajach. Przejęcie pola, zaoranie go i zasianie go dla siebie karane było śmiercią nie tylko osobnika, ale dwóch wołów, które najpierw rozrywano na dwoje. Nie znano pojęcia „oko za oko, ząb za ząb”. Powoli kary te łagodniały, najokrutniejsze zlikwidowano, ciał nie okaleczano, szkody wyrządzone naprawiano zapłaceniem grzywny. Kara śmierci ciągle istniała, ale zasądzana prawie wyłącznie za gwałt, cudzołóstwo kobiety zamężnej (oczywiście nie jej męża), bunt przeciwko władzy i sodomię. Sędziami poza stolicą byli członkowie rady starców, w poważniejszych przestępcach wysłannik królewski, albo on sam.

Religia

Można ją streścić w trzech słowach: politeizm, synkretyzm i antropomorfizm. Wierzono w ogromną grupę bóstw, chyba nie pomieściliby się na greckim Olimpie. Obok własnych, hetyci adoptowali bogów krajów podbitych, jak na przykład Hurytów. Przejmowali nie tylko bóstwa do swego panteonu, ale i zwyczaje religijne, a nawet nieznane im początkowo świątynie, które zaczęli budować jako schronienie bogów. Najważniejszymi z około tysiąca bogów był bóg burz, chmur, deszczu i błyskawic oraz jego małżonka. Trzy razy ta dwójka zmieniała swoje imiona w czasie trwania państwa hetyckidego. Do elity boskiej należeli ojciec i matka bogów, bóg słońca, wojny, urodzaju, koni, księżyca. Sprawami miłości trudniły się nie jedna, lecz dwie boginie. Do tych wprost niezliczonych bóstw dołączali po śmierci dobrzy królowie, o niezbyt lubianych zapominano.

Kosmogonia hetycka była bogatsza nawet od późniejszej greckiej. I tak niebo i ziemię stworzono na ramionach gigianta Upelluli, które później starzy bogowie z trudem rozdzielili miedzianymi nożami. Zachowanie ludzkie były kierowane różnymi rytuałami religijnymi. Główny kapłan król był odziany w bogate szaty, a głowa przykryta była tiarą i litusem, które były wyższe od trójkoron średniowiecznych papieży. Ceremonia pochówku była bardzo rozwinięta. Faktycznie to były dwa pochówki jednego nieboszczyka. Początkowo ciało spalano, a resztki chowano w ziemi lub w ścianach mieszkania. Gdy chodziło o królów starano się by ciała nie spłonęły doszczętnie, więc podobnie jak w Grecji w pewnym okresie jej historii, płomienie dogaszano winem i piwem.

Hetytologia jest ciągle nauką żywą, bo ciągle wydobywa się nowe zabytki po tym ludzie na stanowiskach istniejących i funkcjonujących od wielu lat. Nowe odkrycia niekiedy powodują zmianę poglądów na różne tematy, przeważnie nie przełomowe czy bardzo istotne. Nikt nie wie kiedy te wykopaliska się zakończą bo od czasu do czasu, nawet w ostatnich kilkunastu latach odkryto nowe miejsca zamieszkałe przez Hetytów w różnych okresach ich istnienia i na nich powstają nowe posterunki geologiczne.

Władysław Pomarański