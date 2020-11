Imigranci sposobem na niski przyrost naturalny – co to oznacza?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Kanada potrzebuje przyrostu ludności teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek – rok 2020 okazał się bardzo słabym rokiem pod względem wzrostu liczby mieszkancow. Na przyrost naturalny nie ma co liczyć, ponieważ w ten sposób liczba ta podnosi się tylko o mały procent. A mówiąc jeszcze dokładniej, nie jest to nawet „procent”. W drugim kwartale tego roku naturalny przyrost wyniósł w Kanadzie tylko… 0,1 %. Mniejszy przyrost naturalny Kanada odnotowała tylko w roku… 1946!

Imigracja jest odpowiedzią na potrzeby tego tak ogromnego kraju. Już wiemy, że przez następne trzy lata do Kanady zostanie przyjętych 1 milion imigrantów na podstawie wielu istniejących programów. Wiemy też, że w tym roku może, jeżeli dobrze pójdzie, doliczymy do populacji Kanady około 200 tysięcy, plus oczywiście dzieci, które się tu urodziły w tym roku. Za mało! Dlatego rząd próbuje nowych taktyk, aby zlagodzić straty ekonomiczne spowodowane przez koronawirusa: przekonać cudzoziemców, którzy już znajdują się tutaj, aby pozostali na stałe.

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że rząd planuje stworzyć łatwiejszą drogę do uzyskania pobytu stałego w Kanadzie dla ponad miliona studentów zagranicznych i pracowników, oraz dla osób starających się o azyl w Kanadzie – tyle osób obecnie przebywa w Kanadzie i większość nie ma bezpośrednich szans na pozostanie tu na stałe. W tej chwili nie ma – i to jest właśnie plan rządu – aby tę drogę stworzyć. W samą porę – taki jest mój komentarz na ten temat.

Dlaczego tak się nie stało wcześniej? Nie mam pojęcia, nie ma to sensu, a jednak tak było. Jeszcze jest. Ale może nie będzie już wkrótce. Nie ma to sensu, że Kanada przyjmowała tylu studentów i pracowników na kontrakty, a tylko mały ich procent miał szanse, aby tutaj pozostać na stałe. W końcu sytuacja zmieni się, ponieważ po pierwsze, jest to logiczne rozwiązanie i po drugie, pandemia spowodowała, że tylko mały procent nowych pracowników i studentów przybył do Kanady w tym roku. Odczuwa się to na każdym kroku – wystarczy wczytać się w sytuację na rynku wynajmu mieszkań, np. w Toronto.

Mam ogromną nadzieję, że plan ten zostanie ogłoszony już wkrótce. W chwili obecnej wiele osób w Kanadzie bardzo, bardzo potrzebuje drogi do otrzymania pobytu stałego. Studenci, pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, którzy spędzili tutaj część swojego życia i chcieliby dalej przyczyniać się do ekonomicznego wzrostu Kanady żyjąc tutaj tak samo jak my – bez strachu, że w pewnym momencie będą musieli Kanadę opuścić.

Również z niecierpliwością czekam też na to, aby osoby w puli Express Entry miały większe szanse. Już od miesiąca można zaobserwować, że wydawanych jest więcej zaproszeń i częściej – znaczy to, że jeżeli tak dalej będziej, to więcej osób z nieco niższą punktacją będzie się kwalifikować na imigrację do Kanady. Dlatego warto zapisywać się do puli, jeżeli ktoś myśli o imigracji do Kanady – teraz jest na to najlepsza pora!

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawa do poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.