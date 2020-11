Jak skutecznie motywować dziecko do nauki?

Początek roku szkolnego wiąże się z ambitnymi postanowieniami dotyczącymi nauki. Jednak motywacja potrafi odejść jeszcze szybciej, niż się pojawiła. Jest to odpowiedni moment, żeby rodzice wkroczyli do akcji. Powinni oni podjąć działania, które zachęcą ich dziecko do dalszego zdobywania wiedzy. Jednak, mimo że brzmi to, jak proste zadanie do wykonania, może się okazać znacznie bardziej skomplikowane, gdy przyjdzie do zmierzenia się z nim. Co zrobić, żeby osiągnąć zamierzony skutek, a nie jeszcze zmniejszyć motywację pociechy do nauki?

Czy to na pewno brak motywacji?

Czasami to, co uznajemy za brak motywacji, wcale nie musi nim być. Łatwo pomylić go z sytuacją, kiedy materiał, który stara się przyswoić dziecko, jest zbyt trudny. Może być niezrozumiały, zbyt słabo wytłumaczony lub może być go po prostu zbyt dużo na raz. Zdarza się, że jest to związane ze stanem zdrowia. Na przykład niekorygowana wada wzroku sprawia, że dziecko nie widzi wszystkiego, co jest na tablicy, dlatego nie nadąża z przepisywaniem informacji do zeszytu. W takiej sytuacji wszelkie próby poprawy motywacji spalą na panewce, ponieważ to nie jej brak jest źródłem problemu. Za brak motywacji można uznać również niezaspokojenie podstawowych potrzeb. Dziecko może być niewyspane lub zmartwione, ale może wiązać się to też z niewystarczającą dla niego dawką ruchu. Wszystko to sprawi, że nie będzie się skupiać na przekazywanej mu wiedzy, ale na stanie swojego ciała, a zamiast o rozwiązaniu matematycznego równania, w jego głowie będą krążyć myśli o potrzebie skorzystania z toalety. Dopiero gdy zaspokojone zostaną kluczowe potrzeby, przychodzi czas na efektywną naukę.

Nauka może być fajna

Szkolna wiedza może być dla młodego człowieka nudna i nieatrakcyjna zarówno ze względu na treść, jak i formę jej przekazywania. Dlatego też bardzo szybko traci on motywację i zapał do jej przyswajania. Warto wówczas zamienić teorię na praktykę. Często w domu nie ma miejsca i możliwości do tego, żeby wykonywać szalone eksperymenty, jednak nie jest to żadną przeszkodą. Po lekcji przyrody można wyruszyć na wycieczkę po lesie, a podczas zakupów angażować dziecko w liczenie chociażby produktów, ale także dodawanie do siebie cen. Za to lekcje historii można przenieść w znajdujące się w okolicy historyczne miejsca bądź zabytki. Warto pokazywać, że wszystko to, czego dziecko uczy się w szkole, ma odbicie w otaczającym go świecie. Bardzo często ciekawe rozwiązania proponują książki szkolne, dlatego warto do nich zajrzeć przy braku pomysłów. Żeby nauka przyciągała dziecko, musi być podana w ciekawy, przyciągający go sposób. Z tego powodu warto włączyć do niej elementy zabawy. Małych miłośników Lego zaciekawi nauka działań matematycznych wykonywanych przy wykorzystaniu klocków. Można też organizować teatrzyki na podstawie krótkich lektur szkolnych. Możliwości jest naprawdę wiele i mogą być dopasowane do indywidualnych zainteresowań ucznia.

Twoje podejście ma znaczenie

Wyjątkowo znaczącą rolę w motywacji dziecka do nauki odgrywa podejście rodziców. Należy zachęcać je do zadawania nurtujących go pytań. Zbywanie ich dla własnego spokoju może poskutkować tym, że dziecko nie będzie już pytać, bo i tak nie otrzymuje odpowiedzi. W ten sposób przestaje być ciekawe świata i nie poszerza swojej wiedzy. Trzeba je wspierać, jednak nigdy poprzez wykonywanie za nie prac domowych. Dużo skuteczniejsze jest wytłumaczenie problematycznych aspektów i wspólne wykonanie zadania. Jednocześnie dobrze jest podkreślić, że popełnianie błędów jest normalne i nie powinno być powodem do rezygnacji z podjętych działań. Wszelkiego rodzaju wytykanie i wyśmiewanie trudności może jedynie podcinać skrzydła i nie jest sposobem na kształtowanie niezłomnego, silnego charakteru. Zamiast tego należy udzielić mu wsparcia i pomóc w rozwikłaniu problemów. Należy chwalić nie tylko za zdolność i nadzwyczajny talent, ale także za wytrwałość, systematyczność oraz chęć poszerzania swoich wiedzy i umiejętności.