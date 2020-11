Mississauga: dobra lokalizacja do kupna 

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Mississauga jest drugim co do wielkości miastem w Ontario, zaraz po Toronto. Z uwagi na bliskość do centrum miasta Toronto, bardzo dobra infrastruktura parków oraz miejsc do rekreacji, lecz również bliskość do portu lotniczego, który znajduje się właśnie tutaj, jest lokalizacja bardzo często wybierana przez kupujących nieruchomości. Jest to lokalizacja preferowana z wielu powodów: otóż ceny są tu niższe od Toronto, podatek przy zakupie jest o połowę mniejszy, ponadto jest to miejsce bardzo bezpieczne. Coraz lepszy staje się również dostęp do transportu miejskiego, z uwagi na budowę linii Mertolinx. Ceny domów zaczynają się od kwoty 825 tysięcy, a więc czasem w granicach zakupu większego apartamentu w wysokościowcu.

Jedną z pierwszych dzielnic, której warto się przyjrzeć jest Erindale: jest to spokojna dzielnica, w której mieści się campus uniwersytecki, jak równiez szkoła publiczna Sheridan Park. Jest tu bardzo duży park, pod nazwą Erindale, gdzie wiele rodzin spędza wolny czas. Ceny domów zaczynają się tu od 825 tysięcy, a nieruchomości oferują większą powierzchnię niż w innych dzielnicach, więc dla rodzin z dziećmi jest to bardzo dobra opcja.

Następna dzielnicą jest Streetsville: tu nieruchomości są troszkę droższe, z uwagi na położenie oraz bliskość do stacji GO, która ułatwia oraz skraca czas dostania się do miasta. Jest tu duża różnorodnońć nieruchomości do wybrania, pod względem zarówno ceny, jak i rozkładu pomieszczeń. Jest tu również sporo apartamentowców, które mogą stać się naszym pierwszym wyborem właśnie ze względu na cenę.

Z kolei Clarkson jest dzielnicą bardzo ładną oraz wręcz rekreacyjną z uwagi na wiele małych parków, a takze dużego Jack Darling Memorial. Położona nad samym jeziorem Ontario, obecnie proponuje budowę nowego osiedla mieszkaniowego z wyborem różnego typu nieruchomości. Od mieszkań w blokach przez szeregowce, oraz domy wolnostojące. Ceny nieruchomości zaczynają się tu od około 900 tysięcy dla tych starszych wiekowo nieruchomości.

Idąc bardziej na północ trafiamy do dzielnicy Erin Mills, jest to nieco nowsza dzielnica od poprzedniej, więc ceny domów zaczynają się od 950 tysięcy. Można tu odnaleźć dobre szkoły, szpital, a także duże centrum handlowe. Blisko autostrad, jest to dobra lokalizacja dla tych, którzy codziennie muszą z nich korzystać. Dzielnica jest również dość zielona, z wieloma ładnymi zakątkami.

Bardzo ładna oraz poszukiwana lokalizacja to Sheridan: tu ąa domy z obszernymi działkami, starodrzewem, ładnymi, cichymi zakątkami. Mieszka tu sporo ludzi starszych, lecz bardzo chętnie dokonują tu zakupów młodzi ludzie. Dzielnica posiada ładne parki oraz trasy spacerowe. Średnie ceny nieruchomości plasują się na poziomie powyżej jednego miliona dolarów.

Port Credit to znakomita lokalizacja. Jest wielu chętnych do mieszkania tutaj. Piękne położenie, dużo parków, zieleni, bliskość do jeziora, port jachtowy, wiele atrakcji turystycznych. Dużo pięknych widoków, mnóstwo propozycji spacerowych, a także niezłe restauracje, muzyka na żywo, organizowane koncerty oraz pikniki. Szkoły posiadające jak najlepszą renomę. Dobre połączenie z miastem poprzez GO. W bardzo niedalekiej odległości od jednej z najdroższych okolic, jaką jest Lorne Park, gdzie średnia cena domów osiąga wartość prawie dwóch milionów. Są tu wielkie posiadłości, domy w różnym wieku. Ostatnio dużo buduje się nowoczesnych domów na wykupywanych starych działkach. Jest bardzo liczny starodrzew, który powoduje, że atmosfera tutaj jest przemiła.

Tak więc Mississauga oferuje bardzo zróżnicowane ceny, lokalizację, wielkość posesji oraz wnętrz. Jest to jedna z dzielnic ulubionych przez polską spłeczność. Dla kupujących oraz poszukujących nowego miejsca do zamieszkania mamy wiele propozycji.

