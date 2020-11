Nieruchomości a imigracja 

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Kanadyjski rząd federalny ogłosił w minionym tygodniu plany imigracyjne na najbliższe lata. Otóż, mimo pandemii, imigracja ma się zwiększyć. W nadchodzących trzech latach liczba imigrantów ma przekroczyć milion. Przewidziane jest wpuszczenie 341 tysięcy imigrantów w roku bieżącym, 351 tysięcy w roku przyszłym, oraz 361 tysięcy w roku 2022. Otóż liczby te są znaczne; do tej pory liczba imigrantów nie przekraczała 300 tysięcy w ciągu roku, ostatnia tak duża fala imigracji została wpuszczona we wczesnych latach 1910. ubieglego wieku.

Otóż większość, bo aż 58 procent, imigrantów ma przybyć w ramach imigracji ekonomicznej: w ramach różnych projektów zarówno federalnych, jak prowincyjnych. Taka polityka ma podobno doprowadzić do przyjęcia zwiększonej liczby imigrantów chętnych do pracy, co podobno ma wspomóc kanadyjską ekonomię, przez co podobno ma być ona bardziej konkurencyjna. Głównym powodem takiego ruchu jest bardzo niski przyrost naturalny oraz ciągle starzejące się społeczeństwo, które trzeba utrzymać. Otóż dane statystyczne dane wskazują, że w roku 2036 ma być tutaj około 11 milionów emerytów, a w roku 2061 około 15 milionów, co stanowi odpowiednio 25 oraz 28 procent ogółu mieszkańców.

Liczby te poparte są różnymi badaniami. Co prawda do Stanów Zjednoczonych przyjmowanych jest więcej ilościowo imigrantów, lecz liczba ta nie jest aż tak wysoka licząc na głowę mieszkańca. Otóż per capita Kanada akceptuje 0,9 osoby na głowę mieszkańca, podczas gdy w Stanach liczba ta jest o dwie trzecie niższa. A więc Kanada pozostaje chyba krajem akceptującym najwięcej imigrantów spośród wszystkich krajów, a tymczasem w innych krajach liczby te spadają. Wiele krajów bowiem doszło do wniosku, że imigranci nie potrafią się ani zaaklimatyzować ani dostosować do nowych warunków życia. Widać to wyraźnie w większości krajów europejskich. Przykłady ostatnich dni we Francji czy Niemczech niech będą tego najlepszym przykładem. Z tych powodów niektóre kraje wręcz nie zgadzają się na przyjmowanie dalszych imigrantów. Otóż badania przeprowadzone w osiemnastu krajach, w których znajduje się najwięcej przyjmowanych imigrantów potwierdzają, stwierdzenie, że imigranci byli traktowani w sposób uprzywilejowany.

Jeśli chodzi o cały rejon wielkiego Toronto, imigracja przyczyniła się do wzmocnienia rynku nieruchomości oraz utrzymywania wysokich cen. Populacja w rejonie Toronto (jednego z najbardziej rozwijających się miast w Ameryce Północnej) ma osiągnąć ponad 10 milionów do roku 2046. Średnio przybywa tu ponad sto tysięcy nowych mieszkańców rocznie! Stanowi to prawie 80 procent wszystkich nowo przybyłych do calej prowincji Ontario. Jeśli chodzi o nowe stanowiska pracy, tu również przybywa ich stosunkowo dużo. Badania rynku pracy wykazały, że w roku 2019 było ponad półtora miliona miejsc pracy, co było zwiększeniem ilości miejsc o ponad trzy procent w stosunku do roku poprzedniego, czyli 2018. Dalsze badania rynku wykazały, że do roku 2041 powinno przybyć prawie 1,7 miliona nowych miejsc pracy, co stanowić będzie przyrost o całe 30 procent.

Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, należy się tylko z tego cieszyć, bo wzrost liczby miejsc pracy spowoduje na pewno dalszy wzrost zainteresowania każdego typu nieruchomościami, co właśnie spowodowane jest tak dużą imigracja w tym rejonie.

Z uwagi na Covid-19, wiele nowych aplikacji na przyjazd do Kanady przyjmowanych jest elektronicznie, co powinno usprawnić system. Mimo że chwilowo rynek pracy został zachwiany z uwagi na pandemię, to I tak tutejszy rynek stanowi procentowo duży udział w rynku. Według danych statystycznych, aż 21 procent nieruchomości kupują nowo przybyli, a więc imigracja nakręca dalej cały rynek. Spowoduje to z pewnością nie tylko utrzymanie dotychczasowych cen, lecz również dalszy ich wzrost. Tak więc wszyscy zainteresowani kupnem nieruchomości powinni skupić się na jak najszybszym zakupie przed dalszym wzrostem cen, korzystając również z obecnie bardzo niskich stóp procentowych.

Wszystkich zainteresowanych kupnem, sprzedażą nieruchomości prosimy o kontakt bezpośredni pod numer telefonu: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com, oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.house4us.ca.

Ryszard Sobolewski,

GoWest Realty Ltd,Brokerage