Powoli Kanada zaczyna się otwierać

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Wprawdzie wciąż nie można do Kanady przyjechać w celach turystycznych – z wiadomego powodu – to jednak w końcu pandemia zostanie opanowana, skończy się i granice zostaną otwarte. Miejmy nadzieję, że tak się stanie już wkrótce. Jednakże granice nie są zamknięte zupełnie – wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś ma bliską rodzinę – może tu przylecieć. Jeżeli ma dalszą rodzinę – może starać się o pozwolenie na podróż do Kanady. Również łatwiej jest niż było dotychczas do Kanady przyjechać gdy osoba jest tu sponsorowana przez małżonka czy partnera. Wszystko to dzięki temu, że rozdzieleni w końcu zbuntowali się i zaczęli walczyć o to, aby rząd Kanady pozwolił na wjazd do Kanady. Nareszcie! Myślę, że wkrótce doczekamy się, aby ludzie nie byli rozdzieleni tak, jak było do tej pory… przez wiele lat.

Mam też ogromną nadzieję, że pomimo iż w tym roku również odbędzie się niesprawiedliwa „loteria” dla chętnych do sponsorowania do Kanady swoich rodziców, to jednak może doczekamy się lepszego systemu – nie tylko większej liczby rodziców i dziadków, którzy mogą być sponsorowani, ale właśnie sprawiedliwego systemu. Kanada ma przyjąć ponad milion imigrantów w ciągu 3 następnych lat, a dokładnie ponad milion dwieście tysięcy – to fanastyczny plan (oby się powiódł!), jednakże rodzice są również potrzebni. Rząd pewnie uważa, że rodzice i dziadkowie już nie są produktywni, ponieważ są starsi – ale to nie jest prawda. Wielu z nich ma przed sobą 10, 15 i więcej produktywnych lat.

Poza tym jest jeszcze jedna, bardzo, bardzo ważna przyczyna – więzi rodzinne. My, ludzie, jesteśmy rodzinnymi stworzeniami i przez lata istnienia jest to dla nas normalne, aby mieć bliskie więzi rodzinne: aby nas rodzice mieli bliski związek z nami, swoimi dziećmi, nawet jak założymy swoje własne rodziny. Żeby nasi rodzice mieli bliski związek z naszymi dziećmi. Nasi dziadek i babcia byli bardzo ważni dla nas i dla naszych rodziców, nieprawdaż? Pozbawiając imigrantów tego samego, sprawia się, że imigranci nie są tak szczęśliwi, jak powinni być. Jestem przekonana, że nie wpływa to dobrze na… naszą produktywność. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek przeprowadzał badania na ten temat – ale dałabym sobie rękę uciąć, że mam rację.

Z niecierpliwością więc czekam na rozwój sytuacji. Na to, jak rząd zbuduje przeróżne programy, aby przyjąć do Kanady tylu nowych mieszkańców. Wiem jedno – nie czekajmy jak się rozwinie sytuacja. Jeżeli ktokolwiek myśli o imigracji do tego wspaniałego kraju – teraz jest na to czas!

Codziennie rozmawiam z wieloma osobami radząc im co mogą zrobić w swojej konkretnej sytuacji, aby zamieszkać na stałe w Kanadzie, w kraju, który kilka dekad temu przyjął mnie tutaj i nigdy tego nie żałowałam – wręcz przeciwnie! Jestem wdzięczna losowi za to, że mogę nazywać Kanadę moim domem. Tam, za oceanem, jest ojczyzna, tak bliska sercu na zawsze. Ale dom – dom jest tutaj.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawa do poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.