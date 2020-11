Prezydentura Bidena a Kanada – pięć ważnych punktów

Prezydentura Joe Bidena może mieć wpływ na politykę kanadyjską, szczególnie w tych pięciu dziedzinach:

Środowisko

Stany Zjednoczone, jako pierwszy i jedyny kraj na świecie, wycofały się z porozumienia paryskiego w dniu po wyborach. Biden obiecuje przyłączyć Stany z powrotem do tego porozumienia, i jego polityka w stosunku do środowiska może stworzyć rynek w Stanach dla kanadyjskiej technologii zeroemisyjnej.

Imigracja

Zmiany Trumpa w polityce imigracyjnej Stanów spowodowały drastyczny wzrost azylantów przyjeżdżających do Kanady. Renegocjacje umowy Safe Third Country Agreement, aby zmniejszyć tę liczbę mogą dojść do skutku z prezydentem Bidenem, ale to może też doprowadzić do zmniejszenia imigracji wykształconych pracowników do Kanady.

Handel

Prezydentura Bidena może oznaczać koniec niepewnych relacji handlowych między Kanadą i Stanami, które spowodował Trump m.in. zmianami wprowadzonymi przez niego do Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu. Jednak polityka protekcjonizmu gospodarczego Bidena może wykluczyć kanadyjskie firmy z przetargów na kontrakty w Stanach.

Sprawy zagraniczne

W odróżnieniu od Trumpa, który ogłaszał zamiar wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO, Biden chce zwiększyć rolę Stanów w tym sojuszu i zwiększyć współpracę z innymi narodami w sprawach światowych.

Polityka światowa

Kiedy już było wiadomo, że Trump przejmie władzę w Stanach w 2016 r., zarówno Obama jaki Biden wygłosili przemówienia w Kanadzie, w których symbolicznie mianowali Justina Trudeau międzynarodowym liderem polityki liberalnej pod ich nieobecność. To źle wpłynęło na siłę polityczną kanadyjskiej Partii Konserwatywnej, którą często na przestrzeni ostatnich czterech lat oskarżono o “próbę wprowadzenie polityki Trumpa do Kanady”. Powrót demokratów do władzy w Stanach może zmniejszyć rolę międzynarodową Justina Trudeau i umożliwić jego przeciwnikom wyjście z cienia Trumpa.

oprac. ak