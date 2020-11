Prof. Markowski: Ludzie powinni zakosztować PiS-u do końca

Ludzie w Polsce powinni zakosztować do końca tego, co oznacza władza ludzi PiS, po to, by nigdy w przyszłości już się to nie powtórzyło. Nie chciałbym zabrzmieć cynicznie, ale dla moich wnuków i przyszłych pokoleń uważam, że warto poczekać np. do końca 2023 roku, aby w pełnej krasie ludzie zobaczyli, do czego prowadzi polityka partii, która gdy rozpoczynała się światowa pandemia, rzuciła miliardami w kierunku partyjnej telewizji, alokowała miliardy dla MON-u Błaszczaka, żeby kupował zdezelowane czołgi Bundeswehry, już nie mówię o różnych przekrętach szumowin tego rządu, które zbiły kapitał na pandemii – mówi nam prof. Radosław Markowski, politolog z SWPS, ekspert w zakresie porównawczych nauk politycznych i analizy zachowań wyborczych.

– W Jarosławie Kaczyńskim nie ma żadnej płodnej prospektywnie wizji kraju, ani politycznej mądrości, to nie jest „mąż stanu”, to zwykły spryciarz polityczny, cywilizacyjny analfabeta, który nie potrafi obsługiwać komputera, nie mówi językami, nie ma prawa jazdy – dodaje.

JUSTYNA KOĆ: Gdy popatrzymy na to, co dzieje się w USA i w Polsce z poparciem dla partii rządzącej, to możemy postawić optymistyczną tezę, że czas populistów się kończy?

RADOSŁAW MARKOWSKI: Populiści to trochę za duży worek. Nazwijmy więc rzeczy po imieniu; Amerykanie właśnie usuwają z urzędu prezydenta, nieodpowiedzialnego szaleńca, który rozmontował zarówno prestiż USA na świecie, siec międzynarodowych instytucji, jak i prestiż demokracji jako systemu i tego, co w amerykańskiej tradycji było tak istotne – poszanowanie dla procedury politycznej i instytucji pomimo napięcia wojen kulturowych.

