Spokojna rewolucja – Revolution tranquille – czy możliwa w Polsce? Od ponad trzydziestu lat mieszkam w Quebecu, we francuskiej prowincji Kanady, która jeszcze nie tak dawno niemalże w 100% katolicka, obecnie jest prawie kompletnie świecka. Jest to w dużej mierze zasługa „spokojnej rewolucji”. Miała miejsce w latach sześćdziesiątych i jak jej nazwa wskazuje, pokojowo zmieniła mieszkańców Quebecu. W latach sześćdziesiątych w Quebecu 85% Frankokanadyjczyków regularnie uczęszczało na mszę, w 2007 już tylko 15%, a obecnie 5%. W latach 2003–2014 zamknięto ponad 400 katolickich świątyń. Quebec zajmuje pierwsze miejsce w Kanadzie pod względem liczby par konkubenckich. Świadkami rezultatów „spokojnej rewolucji” są opuszczone kościoły, czasami zamieniane na świątynie innych wyznań, czasami na domy weselne, a najczęściej stoją puste i popadają w ruinę. Okazałe budowle klasztorne pełnią rolę szkół, szpitali czy budynków użytku publicznego. Mijam te często piękne budowle i rozmawiam z ludźmi pamiętającymi czasy, kiedy Kościół katolicki w Quebecu w pełni zarządzał szkołami, szpitalami i instytucjami charytatywnymi, nie płacił podatków i miał zupełną kontrolę nad parami małżeńskimi – śluby były tylko kościelne. Do dzisiaj opowiadane są historie, jak księża odwiedzali domy, namawiając rodziców do rodzenia jak największej liczby dzieci – w wielu rodzinach było ich po kilkanaścioro. Jeden znajomy opowiedział mi, że jego babka urodziła aż 26. Oczywiście jakakolwiek antykoncepcja była zabroniona. Jak to się stało, że tak katolickie społeczeństwo zamieniło się w świeckie? Po wojnie bastion Kościoła katolickiego, składający się głównie z niewyedukowanych mieszkańców wsi, w latach 1945–70 skurczył się o połowę, a w miastach zaczęła się rozrastać wyedukowana, sekularna, żądna reform średnia klasa, domagająca się świeckiego państwa. W 1960 r. nowo uformowany rząd liberalny, na którego czele stanął premier Jean Lesage, rozpoczął głębokie reformy, stawiając nacisk na edukację, czego wynikiem było odebranie Kościołowi szkół. Celem nowego rządu było utworzenie nowoczesnego społeczeństwa, świadomego swojej francuskiej tożsamości, lecz nie powiązanej z wiarą katolicką. Mimo odebrania Kościołowi władzy, Quebec uniknął doświadczenia Francji, Włoch, Meksyku, Hiszpanii i innych państw katolickich. Quebecki Kościół zareagował na sekularyzację społeczeństwa ze względnym spokojem. Nie wycofał się do „katolickiego getta”, nie wyklął nowego społeczeństwa i nie pracował nad przywróceniem starego porządku. Częściowo było to spowodowane tym, że wielu zwolenników reform było członkami Kościoła. Obserwuję działania polskiego katolickiego Kościoła. Z mrocznego okresu PRL-u, kiedy był prześladowany, a jednocześnie uznawany przez społeczeństwo za jedyną wiarygodną instytucję, poprzez wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, wzniesiony niemalże do rangi świętości, w wolnej Polsce zaczął odsłaniać oblicze, które istniało zawsze, lecz w dogodnych warunkach zaczęło przybierać niepokojące rozmiary. Żądza władzy, bogactwa, przekonanie o jedynie słusznej racji, narzucanie siłą swoich przekonań to jeszcze nic w porównaniu ze zbrodniami pedofilii i zbrodniami jej ukrywania. Oparty na hierarchii i ślubowaniu posłuszeństwa, zawiera w swoich szeregach tylko nielicznych, którzy są przysłowiowymi „wołającymi na puszczy”. Reszta albo siedzi cicho, albo pragnie absolutnych rządów nad Polakami. Tak jak w Quebecu, polskie społeczeństwo się zmienia. Coraz mniej jest powołań, coraz mniej ludzi uczęszcza na mszę. Nadal jest silne w Polakach przywiązanie do tradycji – obchodzenie świąt, chrzcin, komunii, ślubów, chowanie zmarłych w obecności księdza. Ten tradycjonalizm, coraz częściej nie mający nic wspólnego z wiarą, jeszcze napełnia kościoły i finansowo wspiera instytucje kościelne. Czy potrwa to długo? Może ludzie masowo zaczną opuszczać świątynie właśnie teraz, kiedy Kościół zamiast solidaryzować się ze społeczeństwem w okresie pandemii, poprzez przeznaczanie chociażby części swoich olbrzymich zasobów finansowych na służbę zdrowia, przeciwnie, żąda obostrzenia ustawy o aborcji, każąc kobietom rodzić niepełnosprawne dzieci, którymi potem ani polski rząd, ani Kościół nie chce się zająć. Zrobił to doskonale wiedząc, że kobiety wyjdą tłumnie na ulicę. Może im przyświeca myśl – „niech zaraza je wydusi?” A może chcą, tak jak polski rząd, znaleźć kozła ofiarnego, żeby zrzucić na protestujących winę za rozszerzanie się pandemii? Polskie kobiety, podobnie jak quebeckie w czasie „spokojnej rewolucji”, zaczęły masowo domagać się swoich praw, a Polakom, tak jak mieszkańcom Quebecu zaczynają otwierać się oczy. Niestety raczej wątpię, czy polski Kościół weźmie przykład z quebeckiego i stanie „po stronie ludu”. Jeśli nadal będzie tak zadufany w sobie, to mam nadzieję, że wkrótce to „polski lud” zmusi go do zmian, które dla Kościoła mogą okazać się tragiczne w skutkach. W Europie i na świecie takich przykładów nie brakuje. Naczelne hasło Revolution tranquille brzmiało „Maintenant ou jamais! Maîtrise chez nous” – Teraz albo nigdy! Jesteśmy panami we własnym domu”. Na plakacie z tym hasłem widnieje zaciśnięta pięść trzymająca błyskawice. Polskie kobiety używają znaku błyskawicy na znak protestu oraz walki o swoje prawa. Może polskie społeczeństwo powinno zaadoptować również hasło „Teraz albo nigdy! Jesteśmy panami we własnym domu” i wreszcie, jeśli nie „spokojnie”, to siłą zmusić polski Kościół do ustąpienia z piedestału? Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Gołembiowska Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Najpopularniejsze artykuły: Kanada otwiera drzwi w rekordowy sposób – to… Strajk kobiet. Co oznacza znak błyskawicy? Wiec przed Konsulatem RP w Toronto Dużo więcej bliskich może przyjechać do Kanady… Pomoc i ulgi dla seniorów w Kanadzie (cz. 1)





Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.