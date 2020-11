Szybkie testy, co z Bożym Narodzeniem, sytuacja w Toronto i inne uaktualnienia “Gazety” (14 listopada)

Oto najnowsze informacje z 14 listopada:

Kanada – 291 935 potwierdzonych przypadków (27 października – 222 887)

źródło

• Kolejny dzienny rekord w nowych przypadkach COVID-19 w Ontario: 1581, w porównaniu z 1396 przypadków o dzień wcześniej. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w regionie Peel (497), a następnie w Toronto (456) i regionie York (130). Prowincja przeprowadziła 44 800 testów i odnotowała pozytywny wskaźnik 4,2 procent.

• Premier Justin Trudeau nakłania premierów do bardziej rygorystycznych środków by ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19 mimo ekonomicznych kosztów zamykania firm. Eksperci z Ontario ujawnili modele, według których do połowy lub do końca grudnia w prowincji może dojść do 6000 przypadków COVID-19.

• Burmistrz Toronto John Tory mówi, że jest „głęboko zaniepokojony” rosnącą liczbą COVID-19 w Toronto i całej prowincji. Toronto przygotowuje się na najtrudniejsze ograniczenia od czasu pierwszej blokady w marcu. W sobotę o północy Toronto zostało zakwalifikowane jako tzw. czerwona strefa według nowego systemu oznaczania sytucji epidemiologicznej w Ontario.

Pracownicy służby zdrowia proszą również wszystkich o ograniczenie bliskich kontaktów do domowników i pozostawanie w domu tak często, jak to możliwe, z wyjątkiem wyjść do pracy, szkoły, po niezbędne zakupy i na ćwiczenia na świeżym powietrzu. Burmistrz Toronto John Tory powiedział, że jego przesłanie jest proste: „zostań w domu” i “wychodź z domu tylko z ważnych powodów”. „Jestem absolutnie zdecydowany robić wszystko, co w naszej mocy i wszystko, co zdaniem urzędników służby zdrowia jest konieczne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19” – mówi Tory. Toronto jest o krok od całkowitego lockdownu.

• Ponad 3,8 miliona szybkich testów wykrywających COVID-19 jest teraz w rękach prowincyjnych władz ochrony zdrowia, ale wiele z nich nadal ocenia, w jaki sposób testy te mogą pomóc w walce z pandemią. Health Canada zatwierdziła ponad trzy tuziny różnych testów na obecność wirusa COVID-19, ale tylko sześć z nich to szybkie testy. Zwykłe testy COVID-19 muszą zostać przeanalizowane w laboratorium co zwykle zajmuje co najmniej jeden dzień, zanim gotowe będą wyniki. Szybkie testy mogą być analizowane na miejscu, w którym pacjent jest testowany, czasami w zaledwie 15 minut, ale generalnie uważa się je za mniej wiarygodne niż wyniki laboratoryjne. Istnieją dwa różne rodzaje szybkich testów. Jeden, podobnie jak tradycyjna wersja laboratoryjna, szuka materiału genetycznego nowego koronawirusa. Drugi szuka specyficznych markerów, które wirus pozostawia na zewnątrz komórki, zwanych antygenami. 29 września Kanada ogłosiła plany zakupu prawie 38 milionów szybkich testów od pięciu różnych producentów i rozpoczęła wysyłanie pierwszych dostaw do prowincji pod koniec ubiegłego miesiąca. Do tego tygodnia dostarczono ponad 3,8 miliona.

• Główna lekarz Kanady dr Theresa Tam, mówi, że duże spotkania bożonarodzeniowe mogą okazać się niemożliwe, jeśli nie będzie znaczących zmian w tempie wzrostu wirusa. Przewiduje się, że do połowy grudnia w kraju może być ponad 10 000 nowych przypadków dziennie, chyba że więcej osób zacznie poważnie traktować wytyczne zdrowotne.

NA ŚWIECIE:

53 835 175 przypadków i 1 309 713 zgonów

Dla porównania:

13 sierpnia – 20 755 406 (zgonów – 752 051)

31 sierpnia – 25 398 619 (zgonów – 848 394)

14 września – 29 159 839 (zgonów – 926 307)

30 września – 33 867 247 (zgonów – 1 012 341)

16 października – 39 186 810 (zgonów – 1 101 692)

21 października – 41 074 593 (zgonów – 1 128 532)