Wszystko o maseczkach – czy i jak pomagają, jakie nosić i dlaczego?

Maseczki: jak je nosić, w czym pomagają? Zabraliśmy tu ważne informacje o maseczkach:

Czy kiedy nosi się maseczkę trzeba utrzymywać odległość fizyczną od innych?

Tak, bo maseczki ograniczają rozpowszechnianie cząsteczek wirusowych z nosa i z jamy ustnej w ok. 80%, ale go nie zatrzymują. Utrzymywanie odległości fizycznej i noszenie maseczki oraz inne sposoby ograniczenia rozpowszechnienia wirusa można porównać do ubrań zimowych: im więcej włoży się ciepłych ubrań, tym lepiej człowiek jest zabezpieczony przed zimnem.

Czy z maseczką czy bez, większa odległość między ludźmi chroni wszystkich przed wirusem.

Czy maseczki chronią osoby je noszące przed wirusem?

To zależy od rodzaju maseczki. Działanie ochronne respiratorów N95, które filtrują wdychane i wydychane powietrze, jest udowodnione naukowo. Lecz maseczki z tkaniny lub chirurgiczne służą głównie do ograniczenia rozpowszechniania cząsteczek wirusowych, które znajdują się w wydechu osoby zarażonej. Jednak są dowody naukowe na to, że mogą one chronić przed wirusem, bo ok. 80% cząsteczek wirusowych nie przechodzi przez maseczkę do jamy ustnej osoby ją noszącej. To obniża ilość wirusa, na którą osoba jest narażona, co może spowodować, że choroba będzie lżej przechodzona lub może całkiem ochronić przed nią osobę zdrową.

Czy więcej cząsteczek wirusowych wypuszcza się jamą ustną czy nosem?

To zależy – kiedy ktoś mówi, śpiewa lub kaszle, wypuszcza je ustami, a kiedy kicha – nosem. Ale z niektórych badań wynika, że więcej cząsteczek wirusowych znajduje się w nosie niż w jamie ustnej. W każdym wypadku maseczkę należy nosić tak, żeby zakrywała nos. Inaczej absolutnie mija się to z celem.

Czy szalik, kominiarka i inne takie osłony zakrywające twarz są równie efektywne jak maseczki z tkaniny lub chirurgiczne?

Niektóre badania naukowe wskazują na to, że dziury w osłonach takich jak szaliki i kominiarki mogą być powodem tego, że nie chronią one przed rozpowszechnianiem się wirusa równie efektywnie jak maseczki. Z tego powodu, w niektórych miejscach, jak np. w Quebecu, przepisy nie pozwalają na zastępowanie maseczek szalikami itp.

Czy maseczka mokra jest mniej efektywna?

Na to pytanie nie ma wyraźnej odpowiedzi, ale wiadomo, że w mokrych maseczkach mogą się rozwinąć bakterie. Również wiadomo, że przez mokrą maseczkę trudniej jest oddychać. Z tych powodów eksperci zalecają wymieniać mokre maseczki na świeże.

Czy dzielenie się maseczką z tkaniny jest bezpieczne?

Tak, jeżeli ona jest czysta. Jednak eksperci zalecają, aby każda osoba miała własną maseczkę – porównują dzielenie się czystą maseczką do dzielenia się bielizną.

Czy noszenie maseczki może spowodować chorobę?

To niemożliwe, według ekspertów. W maskach mokrych lub brudnych mogą rozwijać się bakterie, ale prawdopodobnie nie są szkodliwe. Eksperci zalecają jednak, aby ludzie często prali maseczki lub wymieniali je na nowe. Twierdzenie, że maseczki obniżają poziom tlenu dostarczonego do ciała lub powodują gromadzenie dwutlenku węgla w płucach nie ma poparcia naukowego.

Czy Kanadyjska Karta Praw i Swobód chroni prawo człowieka do nienoszenia maseczki?

Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Choć można uzasadnić taką decyzję argumentem swobody wypowiedzi, rząd kanadyjski ma prawo ograniczyć prawa i swobody człowieka określone w Karcie, jeżeli ma to odpowiednie uzasadnienie. To oznacza, że preferencja osobista może nie być wystarczającym uzasadnieniem nienoszenia maseczki w świetle prawa.

Inaczej wygląda sprawa w stosunku do ludzi, którzy twierdzą, że nie noszą maseczki z powodów medycznych. Prawnicy mówią, że tacy ludzie nie muszą okazywać dowodów medycznych na to, że są wykluczeni z obowiązku noszenia maseczki oraz że pracownicy i właściciele firm obsługujących tych ludzi powinni im wierzyć na słowo.

Jaką maseczkę najlepiej nosić na pokładzie samolotu?

Na stronie internetowej Canada Air Transport Security Authority (CATSA) czytamy, że pasażerowie muszą nosić maseczki, które zakrywają nos i usta i składają się z co najmniej dwóch warstw tkaniny lnianej lub bawełnianej (jak większość maseczek sprzedawanych w sklepach). Nie należy w lotnisku ani na pokładzie samolotu nosić:

Szalików i kominiarek

Masek wojskowych typu maski przeciwgazowe

Osłon, które zakrywają całą twarz.

