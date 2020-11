Złapał Kozak Tatarzyna

Z cyklu: W krzywym zwierciadle

….a koronawirus nas za łeb trzyma. Siłujemy się, wojujemy, mocujemy, raz wirus jest górą, a raz podobno my. My, czyli człowiek, ssak naczelny, żyjący od schyłku plejstocenu, wyróżniający się spośród innych istot żywych najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego, istota zdolna do tworzenia kultury. Homo sapiens, co nie znaczy, że poruszając się sapiemy, lecz że mamy rozum czyli dużą pojemność puszki mózgowej. Homo erectus, co nie znaczy, że mamy trwałą, potężną erekcję, lecz że przyjęliśmy spionizowaną, dwunożną postawę czyli przestaliśmy ganiać na czworakach, wyprostowaliśmy się i zaczęliśmy używać rąk do różnych pożytecznych celów.

A nasz przeciwnik to takie dziwactwo, które funkcjonuje na pograniczu żywych organizmów i związków chemicznych. Niby materia nieożywiona, a umie się mnożyć i roznosić choróbsko. Niby takie byle co, a tak nas pobodło, tak życie zatruło, że nie wiadomo kto skończy z tarczą, a kto na niej. Pasujemy się z tym skubańcem już od marca i wygląda na to, że nie tylko guzik od płaszcza już mu oddaliśmy. ale i resztę naszego przyodziewku jest zagrożona.

My wirusa wrednego przyłbicami, maseczkami i rękawiczkami odpychamy, a on nam i tak w oczy i usta się wślizguje: my tworzymy blokady sanitarne, a on, ironicznie uśmiechnięty, wyskakuje znienacka i pcha się bezczelnie przez niedomknięcia, aż nasz sparalizowany ze strachu system immunologiczny zaczyna się jąkać. My zamykamy szkoły, restauracje, parki, cmentarze, a nawet niektóre drzwi do kościołów, chociaż zuboża to tacę, a on podskakuje wesoło i przyczaja się na klamkach, kopertach, sznurowadłach, za nic mając nawet takie świętosci jak hostia czy pieniądze.

Covidem 19 straszono nas już od Sylwestra ale pierwsze rozpoznanie tej zarazy nastapiło w dniu 4 marca br., a pierwszym jej komentatorem był Janusz Korwin-Mikke, który z wrodzonym sobie wdziękiem zapewnił zdumionych Polaków, że powinni być zadowoleni, bo tenże wirus to po prostu środek na polepszenie puli genetycznej narodu i ludzkości. „Dzięki temu, że umierają najsłabsi polepsza się jakość danego narodu czy społeczeństwa” prawił, a my zastanawialiśmy się, czy wyeliminowałby z żywych na przykład takiego Stephena Hawkinga. Jan Purzycki, kiedy prowadził telewizyjną kampanię prezydencką Lecha Wałęsy powiedział o Korwinie-Mikke: „Wariat ale lubię go”. Kiedy Purzycki został szefem TVP poseł Korwin-Mikke, który jak wiemy ma ogromne parcie na szkło, wielokrotnie do niego dzwonił w sprawie swoich występów w telewizji i za każdym razem przedstawiał się: „Dzień dobry, mówi wariat”. I tak już mu zostało do dziś.

Podobny punkt widzenia zaprezentował prof. Zdzisław Krasnodębski, ten, którego Jarosław Kaczyński nazwał „jedną z najtęższych polskich głów”: „Ten wirus jest niebezpieczny dla osób powyżej 60-tki więc gdyby rzeczywiscie nastąpił ten bardzo ponury scenariusz, no to ćóż, nasze społeczeństwo się trochę odmłodzi”. Wszyscy wspomniani panowie z racji wieku są w grupie zwiększonego ryzyka, być może więc wkróce przyczynią się do odmłodzenia społeczeństwa polskiego.

Na niebezpieczeństo żywo zareagowali górnicy z KGHM. Związek Zawodowy Pracowników Dołowych wystosował do dyrekcji pismo, w którym domaga się wstrzymania kontroli trzeźwości, bo alkotesty, zarówno te bezustnikowe, jak i te tradycyjne z wymiennymi ustnikami, zwiększają ryzyko zarażenia. Niestety dyrekcja nie doceniła troski związków zawodowych o pracowników i wniosek lekkomyślnie odrzuciła.

Tymczasem wirusowi znudziło się w Chinach, otrząsnął się, otrzepał, zatarł wypustki i ruszył przed siebie, mimo że dwaj wybitni męzowie stanu, polski premier M. Morawiecki i amerykański prezydent D. Trump zapewniali świat, że Covid 19 to nic groźnego, choroba jak każda inna i nie ma co panikować. A wirus kontynuował swój triumfalny pochód, zdobywając wciąż nowe terytoria. Szczególnie umiłował katolickie, nadziane kościołami jak dobre ciasto rodzynkami Włochy. Podobno polski ZUS natychmiast wyczuł koniunkturę i opracował projekt organizacji darmowych wycieczek dla rodaków 75+: w programie zwiedzanie Wenecji, Rzymu i Watykanu oraz pełne wyżywienie: śniadanie, obiad i ostatnia wieczerza. W tym samym czasie prasa światowa podała, że w największej agencji towarzyskiej Wenecji 86 klientów zostało zamkniętych na okres kwarantanny razem z prostytutkami. Niektórych fart nigdy nie opuszcza…

No i okazało się, że nie ma maseczek, testów, respiratorów, ba, nawet rękawiczek. Sami Państwo rozumiecie, że nie można iść do sklepu bez rękawiczek, a żeby mieć rękawiczki, trzeba iść do sklepu. Ale dlaczego na całym świecie zabrakło papieru toaletowego? Oczywiście internauci znaleźli wytłumaczenie, że jeden kichnał, a stu się zes… ze strachu.

Atakowany Morawiecki traci głowę, ale nie tupet. 18 marca mówi: „Rozpoczęliśmy przygotowania parę miesięcy temu, kiedy usłyszeliśmy, bodaj 9 stycznia, o przypadkach koronawirusa”. A 19 marca: „Musimy radzić sobie z okolicznościami, których nikt się jeszcze miesiąc temu nie spodziewał .”

Głos w obronie rządu zabrała wreszcie osoba, na którą zawsze można liczyć, że nas rozkołysze i rozbawi czyli niezawodna Beata Kempa: ”Ile maseczek sprowadziliście do Polski przez te osiem lat? Panie Tusk, niech pan powie Polakom dlaczego nie przygotowaliście Polski na pandemię?”

Koronawirus hula w najlepsze, a premier Morawiecki, przygotowując Polskę na wybory prezydenckie, dalej ględzi jak poplątany: „Latem wirusy giną i ten koronawirus też. Są słabsze, dużo słabsze”. Ten sam Morawiecki na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia w dniu 20 października tłumaczył, dlaczego jest tak źle, kiedy miało być tak dobrze. Nad jego głową na jednym ze slajdów pokazujących liczbę chorych powyżej 60 lat, którzy musieli być podłączeni do respiratorów, widniał intrygujący napis: REPRIRATORY. Podejrzewaliśmy, że to pewnie są te najlepsze, nowoczesne, które minister Szumowski kupił od handlarza bronią, a które do dziś do szpitali nie dotarły.

No właśnie: na front walki z Covid 19 został skierowany pobożny Łukasz Szumowski, rycerz maltański, którego z mównicy sejmowej gorąco zachwalał poseł Przemysław Czarnek, obecny minister edukacji i nauki: „Szumowski pracował jako lekarz wolontariusz z Matką Teresą w Indiach i ratował Indian”. Koronawirus uśmiał się serdecznie, po czym ustrzelił obu ministrów.

Obserwując sytuację w Polsce, Unia Europejska przydzieliła nam 7 mld euro na uzupełnienie braków w aptekach i szpitalach. Ku naszemu zdziwieniu prezydent Duda tym razem nie krzyczał z oburzeniem, że Unia wtrąca się do naszych spraw. A dumny rząd premiera Morawieckiego zwrócił się do “wyimaginowanej wspólnoty” ze szmatą zamiast flagi o pożyczkę 11 mld euro. A dopiero co prezes zapewniał, że mamy nieprzebrane zasoby pieniędzy!

Chociaż jak się poczyta o skuteczności maseczek, posłucha fachowców, to wychodzi na to, że maseczki tak chronią przed koronawirusem, jak stringi przed mrozem. I w ogóle co to za dziwny wirus, którego nie może zwalczyć żaden lek, a zabija go zwykłe mydło? Konkludując, powinniśmy chorych po prostu faszerować mydłem i problem rozwiązany. Tyle że wtedy znowu zabraknie papieru toaletowego. No i leczyć ich powinni lekarze-orzecznicy ZUS, oni nie takich już uzdrawiali.

Niezawodny sposób na pokonanie Covid 19 wynalazł burmistrz Gostynina, Paweł Kalinowski z PiS, ogłaszając, że: „żadna maseczka ani mydło nie dają stuprocentowej gwarancji, a różaniec, krzyżyk na szyję i niedzielna Eucharystia już tak!”.

Na razie, chciał nie chciał, musimy dostosować się do zaleceń rządu, bez względu na tyo co o nich myślimy (tak o rządzie jak i o zaleceniach). A więc jednak mydło i maseczki, dystans 2 metrów, no i nie szwendać się po mieście. Nie dotykać oczu ani nosa. A jaki jest na to najlepszy sposób? Trzymać lampkę wina w każdej ręce, piwo też może być, jak również sznaps.

A większości tego kitu, co nam wciska władza nie słuchać, chociaż ja sama muszę jeszcze nad sobą popracować. Na przykład dzisiaj obudziłam się rano i spanikowałam: kaszlu nie mam, kataru też nie, nie goraczkuję, odycham normalnie – jak nic typowe objawy bezobjawowego koronawirusa!

Danuta Owczarz-Kowal